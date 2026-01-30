  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski de fond Affaire Alexander Bolshunov : le TAS se déclare incompétent

ATS

30.1.2026 - 07:06

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) s'est déclaré jeudi incompétent pour examiner le recours déposé par Alexander Bolshunov. La FIS a refusé au fondeur russe une participation aux JO de Milan Cortina (6-22 février) sous drapeau neutre.

Sacré sur 50 km à Pékin 2022, Alexander Bolshunov pourrait bien manquer les JO 2026.
Sacré sur 50 km à Pékin 2022, Alexander Bolshunov pourrait bien manquer les JO 2026.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

30.01.2026, 07:06

30.01.2026, 07:42

«Déposée le 28 janvier, la requête de M. Bolshunov visait à obtenir une décision reconnaissant son éligibilité à participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2026 en tant qu'athlète neutre individuel», précise le TAS, plus haute juridiction du monde sportif, dans un communiqué.

Ce statut avait été refusé à Alexander Bolshunov, triple champion olympique et quintuple médaillé à Pékin en 2022, par le comité d'examen dédié de la FIS dans une décision rendue le 24 décembre 2025, rappelle le TAS. Or la «chambre ad hoc du TAS pour les JO d'hiver 2026 a été établie pour résoudre les litiges uniquement dans la mesure où ils surviennent pendant les JO d'hiver 2026 ou durant une période de 10 jours précédant la cérémonie d'ouverture», a poursuivi le communiqué.

JO d’hiver 2026. Athlètes russes : la FIS prend une décision lourde de conséquences !

JO d’hiver 2026Athlètes russes : la FIS prend une décision lourde de conséquences !

«Par conséquent, le litige devait être survenu au plus tard le 27 janvier 2026 pour relever de sa compétence» et «l'affaire n'a pu être examinée», conclut le TAS. Les «chambres ad hoc» sont des divisions temporaires spécifiques créées par le TAS lors d'événements sportifs internationaux (JO, Jeux asiatiques, Coupe du monde...) afin de régler les litiges dans un délai très court, peut-on lire sur le site de la juridiction.

Reconduisant mi-septembre le dispositif adopté pour les JO 2024 de Paris, le CIO avait ouvert la voie à une participation russe et bélarusse sous bannière neutre pour peu que les sportifs concernés ne soient pas sous contrat avec l'armée et n'aient pas activement soutenu l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Historiquement dominants en ski de fond, les Russes avaient raflé près d'un tiers des médailles lors des Jeux d'hiver de 2022 à Pékin.

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver n’ont cessé d’évoluer. Nouveaux sports, disciplines disparues, et innovations spectaculaires : retour sur l’évolution des JO d’hiver.

27.01.2026

