Francesca Lollobrigida a été titrée sur 3000 m en patinage de vitesse. L'Italienne a signé un record olympique pour remporter l'or olympique en 3'54''28 devant la Norvégienne Ragne Wiklund (à 2''26) et la Canadienne Valérie Maltais (à 2''65).

HISTORY AT HOME! 🥇



Francesca LOLLOBRIGIDA delivers Italy's first gold of Milano Cortina 2026 with a sensational performance in the speed skating women's 3000m!



Her first Olympic gold. Italy's first ever gold in women's speed skating. The home crowd erupts!



What. A. Moment.… pic.twitter.com/dCA36R1ngn — The Olympic Games (@Olympics) February 7, 2026

Keystone-SDA ATS

L'Italie a ainsi remporté dès samedi la dernière médaille qui lui échappait après avoir glané l'argent et le bronze grâce à Giovanni Franzoni et Dominik Paris en descente masculine quelques heures plus tôt. La Suissesse Kaytlin McGregor est restée loin des médailles, terminant à plus de dix secondes de la vainqueure et se classant au 11e rang.