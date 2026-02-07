  1. Clients Privés
JO 2026 - Patinage de vitesse Le titre et le record olympique du 3000 m pour Lollobrigida

ATS

7.2.2026 - 17:47

Francesca Lollobrigida a été titrée sur 3000 m en patinage de vitesse. L'Italienne a signé un record olympique pour remporter l'or olympique en 3'54''28 devant la Norvégienne Ragne Wiklund (à 2''26) et la Canadienne Valérie Maltais (à 2''65).

Keystone-SDA

07.02.2026, 17:47

L'Italie a ainsi remporté dès samedi la dernière médaille qui lui échappait après avoir glané l'argent et le bronze grâce à Giovanni Franzoni et Dominik Paris en descente masculine quelques heures plus tôt. La Suissesse Kaytlin McGregor est restée loin des médailles, terminant à plus de dix secondes de la vainqueure et se classant au 11e rang.

