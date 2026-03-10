  1. Clients Privés
Paras 2026 - Ski alpin Le Valaisan Emerick Sierro termine 9e du combiné

ATS

10.3.2026 - 15:09

Le Valaisan Emerick Sierro a terminé 9e du combiné au terme de la manche de slalom, réalisant ainsi sa meilleure performance dans ces Paralympiques. Le skieur de 19 ans a concédé 11''27 au vainqueur français Arthur Bauchet.

Emerick Sierro lors du super-G lundi.
Emerick Sierro lors du super-G lundi.
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

10.03.2026, 15:09

10.03.2026, 16:02

L'Italien Federico Pelizzari s'est paré d'argent à 1''20 de l'or, tandis que l'Autrichien Thomas Grochar a décroché le bronze avec un retard de 1''82 sur le Tricolore. Sierro, 11e après le super-G, était le seul Suisse encore en lice dans cette épreuve, après l'élimination de Robin Cuche dans la matinée.

Paras 2026 - Ski alpin. Pas de passe de trois pour Robin Cuche, éliminé lors du super-G du combiné !

Paras 2026 - Ski alpinPas de passe de trois pour Robin Cuche, éliminé lors du super-G du combiné !

En monoskibob, l'Appenzellois Christophe Damas, 17e après le super-G, a été disqualifié après avoir manqué une porte à mi-parcours. La victoire est revenue au Néerlandais Jeoen Kampschreur, qui a devancé l'Italien Rene de Silvestro de 11 centièmes.

Les médaillés suisses des Jeux paralympiques 2026

Les médaillés suisses des Jeux paralympiques 2026

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina.

10.03.2026

