JO 2038 en Suisse Une nouvelle co-présidente pour remplacer Urs Lehmann

ATS

22.8.2025 - 14:34

Lenka Kölliker (55 ans) est la nouvelle co-présidente de l'Association Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Suisse 2038, a annoncé celle-ci. Elle succède à Urs Lehmann pour former ainsi un duo 100% féminin avec l'autre co-présidente, Ruth Wipfli Steinegger.

La successeure d'Urs Lehmann à la co-présidence de l'Association JO 2038 a été choisie vendredi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.08.2025, 14:45

Présidente de la Fédération suisse de curling (Swiss Curling), Lenka Kölliker a été désignée par l'Assemblée générale vendredi à Worblaufen. La décision d'Urs Lehmann de rejoindre le poste de CEO de la FIS a provoqué sa démission du poste de co-Président de l'Association, rappelle celle-ci.

Ski alpin. FIS : Urs Lehmann prend les rênes en tant que CEO

Ski alpinFIS : Urs Lehmann prend les rênes en tant que CEO

Membre du comité des femmes PLR du canton de Berne, Lenka Kölliker «possède une vaste expérience professionnelle et est très bien connectée au sein de la communauté sportive», écrit le communiqué. Elle a aussi mené une carrière diplomatique, notamment en tant que vice-ambassadrice, et est en outre ambassadrice d'Economiesuisse.

«Grâce à l'exclusivité accordée par le CIO, la Suisse est le seul pays en discussion jusqu'en 2027 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2038», rappelle Mme Kölliker, citée dans le communiqué. «Il s'agit d'une chance unique mais aussi d'une grande responsabilité de pouvoir développer un tel projet qui réunit l'ensemble du pays autour d'un événement qui va bien au-delà du sport», ajoute-t-elle.

