Alors que le coup d’envoi des Jeux paralympiques de Milan-Cortina sera donné vendredi, l’épreuve mixte de curling en fauteuil roulant a été victime d’un vol de... pierres.

l’épreuve mixte de curling en fauteuil roulant a été victime d’un vol de pierres. IMAGO/Xinhua

Rédaction blue Sport (nl) Nicolas Larchevêque

Les Jeux paralympiques d’hiver ont été victime d’un vol peu anodin à Cortina. Comme l’a révélé mercredi le média canadien «CBC», relayé par «Blick», deux pierres de curling ont été dérobées sur le site de compétition avant le lancement de l’épreuve mixte en fauteuil roulant.

«Les autorités enquêtent actuellement sur le vol», a confirmé le porte-parole de World Curling, Chris Hamilton. Pour l’heure, le flou reste entier autour de cet incident. Les deux pierres, qui avaient déjà été utilisées lors du double mixte aux Jeux olympiques, ont pu être remplacée à temps sans que le tournoi, qui a débuté mercredi, ne soit impacté.

Le coup d’envoi de ces Jeux paralympiques sera officiellement donné vendredi lors de la cérémonie d’ouverture dans les arènes de Vérone. L’évènement, durant lequel neuf athlètes représenteront la Suisse, durera jusqu’au 15 mars prochain.

Sur le même thème