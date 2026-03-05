  1. Clients Privés
Jeux paralympiques 2026 L'épreuve de curling en fauteuil roulant victime d'un vol insolite ! 

Rédaction blue Sport (nl)

5.3.2026

Alors que le coup d’envoi des Jeux paralympiques de Milan-Cortina sera donné vendredi, l’épreuve mixte de curling en fauteuil roulant a été victime d’un vol de... pierres.

l’épreuve mixte de curling en fauteuil roulant a été victime d’un vol de pierres.
l’épreuve mixte de curling en fauteuil roulant a été victime d’un vol de pierres.
IMAGO/Xinhua

Rédaction blue Sport (nl)

05.03.2026, 15:15

05.03.2026, 16:27

Les Jeux paralympiques d’hiver ont été victime d’un vol peu anodin à Cortina. Comme l’a révélé mercredi le média canadien «CBC», relayé par «Blick», deux pierres de curling ont été dérobées sur le site de compétition avant le lancement de l’épreuve mixte en fauteuil roulant.

Jeux paralympiques 2026. Une délégation helvétique «petite, mais de qualité»

Jeux paralympiques 2026Une délégation helvétique «petite, mais de qualité»

«Les autorités enquêtent actuellement sur le vol», a confirmé le porte-parole de World Curling, Chris Hamilton. Pour l’heure, le flou reste entier autour de cet incident. Les deux pierres, qui avaient déjà été utilisées lors du double mixte aux Jeux olympiques, ont pu être remplacée à temps sans que le tournoi, qui a débuté mercredi, ne soit impacté.

Le coup d’envoi de ces Jeux paralympiques sera officiellement donné vendredi lors de la cérémonie d’ouverture dans les arènes de Vérone. L’évènement, durant lequel neuf athlètes représenteront la Suisse, durera jusqu’au 15 mars prochain.

Jeux paralympiques 2026. Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

Jeux paralympiques 2026Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

Sur le même thème

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

