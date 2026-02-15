  1. Clients Privés
JO 2026 - Snowboardcross L’équipe suisse enrage après le geste «inutile» d’un adversaire

Nicolas Larchevêque, à Livigno

15.2.2026

Kalle Koblet et Noémie Wiedmer ont dû se contenter du 6e rang dimanche à Livigno dans l'épreuve de snowboardcross par équipe des Jeux olympiques. Obligeant sa jeune coéquipière bernoise à un exploit impossible en demi-finales après une chute, le Zurichois n’a pas caché sa frustration.

Kalle Koblet était furieux face à l’attitude son adversaire australien en demi-finale.
Kalle Koblet était furieux face à l’attitude son adversaire australien en demi-finale.
KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Livigno

15.02.2026, 16:50

Emmenée par une Noémie Wiedmer dans la forme de sa vie après sa 4e place en snowboardcross individuel vendredi, l’équipe suisse a manqué l’occasion de frapper un grand coup dimanche lors de l’épreuve mixte à Livigno. La paire helvétique a dû se contenter du 6e rang après avoir perdu tout espoir en demi-finale, la faute à une chute de Kalle Koblet, déséquilibré par son adversaire australien Jarryd Hughes.

JO 2026 - Snowboardcross. Noémie Wiedmer frôle un improbable exploit

JO 2026 - SnowboardcrossNoémie Wiedmer frôle un improbable exploit

«Il s’est mis dans ma trajectoire, m'a percuté et m'a fait sortir de la piste. Dans une épreuve individuelle, cela aurait été sanctionné. Je ne sais pas si cela aurait changé quelque chose au résultat final. Dans l'épreuve par équipe, avec ces temps de pénalité, les Australiennes (8e rang final) étaient aussi hors course, on ne pouvait donc rien faire de toute façon», a expliqué le snowboardeur de Winterthour, «amer» d’avoir raté «une belle chance» de décrocher une médaille.

Avant de pester contre son concurrent : «C’est bien sûr dommage, car je pense qu'il n'est pas nécessaire de snowboarder ainsi dans l'épreuve par équipe. Au final, il faut simplement franchir la ligne d'arrivée en réduisant autant que possible l'écart et voir ce que font les filles (qui partaient en deuxième). Pour moi, c'est un peu inutile, mais bon... c'est comme ça.»

Wiedmer : «C’était dur de récupérer autant de temps»

Avec cette chute, sa coéquipière a ainsi dû s’élancer avec plus de quatre secondes de pénalité dans sa manche. Un retard quasi impossible à rattraper, même si la Bernoise de 18 ans est parvenue à combler la moitié de son déficit (4e de sa demi-finale, à 2’’19).

«Je savais que ça allait être dur de récupérer autant de temps, mais il peut toujours se passer quelque chose. J’ai donné le meilleur de moi-même, mais quand on y réfléchit, est-ce que c'était vraiment amusant ?», s’est interrogée Wiedmer, qui conclut toutefois sa première expérience aux JO sur une note «super positive» et d’«excellents résultats».

«C’est triste, mais...». Issue cruelle mais large sourire pour Noémie Wiedmer aux JO

«C’est triste, mais...»Issue cruelle mais large sourire pour Noémie Wiedmer aux JO

Sur le même thème

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent au palmarès des médailles.

22.01.2026

