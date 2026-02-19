  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace Les Américaines renversent le Canada pour remporter l'or

ATS

19.2.2026 - 22:10

Les Etats-Unis ont remporté jeudi le tournoi olympique féminin! Menée 1-0 à deux minutes du terme, la sélection de John Wroblewski est venue à bout du Canada 2-1 en prolongation.

Keystone-SDA

19.02.2026, 22:10

19.02.2026, 23:23

Dans le temps réglementaire, les Canadiennes ont pris les devants à l'entame du tiers médian grâce à Kristin O'Neill à la 21e. Les joueuses à la feuille d'érable, qui ont défait les Suissesses au tour précédent (2-1), ont encaissé l'égalisation par Hilary Knight à 6 contre 5 alors qu'il ne restait que deux minutes à disputer dans le temps réglementaire. Contrainte à la prolongation, les championnes olympiques en 2022 ont dû s'avouer vaincues après quatre minutes par Megan Keller, qui a inscrit le but victorieux.

JO 2026 - Hockey sur glace. Les Suissesses se parent de bronze au bout du suspense !

JO 2026 - Hockey sur glaceLes Suissesses se parent de bronze au bout du suspense !

