Les Etats-Unis ont remporté jeudi le tournoi olympique féminin! Menée 1-0 à deux minutes du terme, la sélection de John Wroblewski est venue à bout du Canada 2-1 en prolongation.
Dans le temps réglementaire, les Canadiennes ont pris les devants à l'entame du tiers médian grâce à Kristin O'Neill à la 21e. Les joueuses à la feuille d'érable, qui ont défait les Suissesses au tour précédent (2-1), ont encaissé l'égalisation par Hilary Knight à 6 contre 5 alors qu'il ne restait que deux minutes à disputer dans le temps réglementaire. Contrainte à la prolongation, les championnes olympiques en 2022 ont dû s'avouer vaincues après quatre minutes par Megan Keller, qui a inscrit le but victorieux.