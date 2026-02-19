Les Etats-Unis ont remporté jeudi le tournoi olympique féminin! Menée 1-0 à deux minutes du terme, la sélection de John Wroblewski est venue à bout du Canada 2-1 en prolongation.

𝐎𝐇 𝐋𝐀 𝐌𝐄𝐑𝐕𝐄𝐈𝐋𝐋𝐄 ⵑ L'enchaînement grand pont + petit pont, le but en or et la médaille qui va avec pour les États-Unis 👏 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/8w9EnJ6g7v — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 19, 2026

Keystone-SDA ATS

Dans le temps réglementaire, les Canadiennes ont pris les devants à l'entame du tiers médian grâce à Kristin O'Neill à la 21e. Les joueuses à la feuille d'érable, qui ont défait les Suissesses au tour précédent (2-1), ont encaissé l'égalisation par Hilary Knight à 6 contre 5 alors qu'il ne restait que deux minutes à disputer dans le temps réglementaire. Contrainte à la prolongation, les championnes olympiques en 2022 ont dû s'avouer vaincues après quatre minutes par Megan Keller, qui a inscrit le but victorieux.