  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Saut à ski Les Autrichiens couronnés lors du «Super Team», Les Suisses 7e

ATS

16.2.2026 - 21:41

L'Autriche s'est imposée avec 568,7 points lors du premier concours olympique de «Super Team» lundi, devançant la Pologne (547,3) et la Norvège (538,0). Les Suisses Felix Trunz et Gregor Deschwanden se sont classés au 7e rang.

Gregor Deschwanden et Felix Trunz se sont classés septième.
Gregor Deschwanden et Felix Trunz se sont classés septième.
EPA

Keystone-SDA

16.02.2026, 21:41

16.02.2026, 22:47

Jan Hoerl et Stephan Embacher ont obtenu les meilleures notes des deux manches. Derrière eux, le Polonais Kacper Tomasiak s'est illustré en remportant une 3e médaille lors de ces Jeux, après le bronze et l'argent en individuel, respectivement sur le grand et le petit tremplin.

Dans cette compétition qui remplace aux JO le concours par équipe (où quatre athlètes s'affrontaient au lieu de deux lors de ce «Super Team"), le duo helvète a conclu leur concours avec 522,1 points, manquant le podium pour 15,9 unités. À noter que la manche finale du concours a été annulée en raison des conditions météorologiques, et les résultats après deux manches ont fait office de classement final.

Les plus lus

Hillary Clinton lance un avertissement clair à l'Europe
Loïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»
Une défaite au goût amer : les Suissesses joueront pour le bronze
L’or olympique et un heureux événement pour Loïc Meillard !
Les Suissesses rebondissent face à la Grande Bretagne
Le Servette FC condamne avec «fermeté» l'incident lié aux CFF