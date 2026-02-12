La Néerlandaise Xandra Velzeboer a remporté l'or en short-track sur 500 m jeudi à Milan. Chez les messieurs, son compatriote Jeans van 'T Wout s'est adjugé le 1000 m.

Keystone-SDA ATS

Velzboer a signé un record du monde en demi-finale en 41''399, avant de s'imposer en finale devant la championne olympique 2018 et 2022 de l'épreuve Arianna Fontana, tandis que le bronze est revenu à la Canadienne Courtney Sarault.

Sixième médaille

Quelques minutes plus tard, le Néerlandais de 24 ans a apporté une 6e médaille pour les Pays-Bas dans ces JO en devançant son poursuivant chinois Long Sun et le Sud-Coréen Jongun Rim, qui complète le podium.