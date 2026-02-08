  1. Clients Privés
JO 2026 - Bob «Milliers de dollars» envolés : les coureurs israéliens cambriolés avant Cortina !

ATS

8.2.2026 - 12:12

L'équipe israélienne de bobsleigh s'est fait voler «plusieurs milliers de dollars» d'équipement et effets personnels, ainsi que ses passeports, dans l'appartement qu'elle occupait avant de rejoindre les Jeux. C'est son pilote qui l'a annoncé.

Keystone-SDA

08.02.2026, 12:12

08.02.2026, 12:15

«Pendant l'entraînement pour les Jeux, l'appartement de @israelbobsled a été fracturé, des milliers de dollars de matériel et des passeports ont été volés. Quelle saison... «, écrivait samedi soir AJ Edelman sur le réseau X.

Il n'a pas indiqué dans quel pays s'entraînait l'équipe, même si les médias italiens ont affirmé qu'il ne s'agissait pas de l'Italie. Sur une photo publiée par Edelman, figure une carte semblant être celle de Prague.

«Un délit tellement grossier – valises, chaussures, équipement, passeports volés, et les gars sont retournés directement à l'entraînement aujourd'hui», ajoutait Edelman, alors que l'équipe s'alignera dès le 16 février aux Jeux.

«Pas dans notre zone»

Interrogé sur ce cambriolage, le porte-parole du Comité international olympique Mark Adams a précisé avoir compris «que cela s'est produit dans un logement d'avant-Jeux», donc «pas dans notre zone».

«Le plus important, c'est de dire que nous les soutenons. Nous ferons ce que nous pouvons. S'ils ont besoin d'une quelconque aide, bien sûr que nous le ferons», a-t-il ajouté.

