JO 2026 Les curleurs et les descendeurs entrent en scène

ATS

4.2.2026 - 04:00

Les choses sérieuses commencent dès mercredi à Milan-Cortina, deux jours avant la cérémonie d'ouverture des JO 2026. En curling, le 1er tour du Round Robin du double mixte est programmé en soirée.

Yannick Schwaller et son épouse Briar Schwaller-Hürlimann entrent en scène mercredi soir à Cortina
Yannick Schwaller et son épouse Briar Schwaller-Hürlimann entrent en scène mercredi soir à Cortina
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.02.2026, 04:00

04.02.2026, 08:20

Premiers athlètes suisses en lice en compétition dans ces joutes, les époux Yannick Schwaller et Briar Schwaller-Hürlimann disputeront leur première partie dès 19h05, face à l'Estonie. Le duo peut légitimement viser le podium dans ces joutes.

Les cadors de la vitesse masculine, parmi lesquels Marco Odermatt, Franjo von Allmen ou Alexis Monney, entreront quant à eux en scène en fin de matinée. Le premier des trois entraînements prévus pour la descente de samedi doit débuter à 11h30 à Bormio.

JO 2026 - Ski alpin. De Camille Rast à Marco Odermatt : sur qui reposent les espoirs suisses ?

JO 2026 - Ski alpinDe Camille Rast à Marco Odermatt : sur qui reposent les espoirs suisses ?

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent au palmarès des médailles.

22.01.2026

