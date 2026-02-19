Trois Suisses seront en finale du sprint de ski alpinisme à Bormio. Marianne Fatton s'est qualifiée, tout comme Jon Kistler et Arno Lietha, alors que Caroline Ulrich a été éliminée en demi-finale.

Pas de finale pour Caroline Ulrich. ats

Keystone-SDA ATS

Après avoir remporté sa série, Marianne Fatton a terminé deuxième de sa demi-finale derrière la favorite française Emily Harrop. Troisième de sa série en 3'11, Caroline Ulrich a fini 4e de sa demi-finale et n'a pas pu être repêchée en tant que lucky loser.

Chez les messieurs, Jon Kistler et Arno Lietha ont brillamment enlevé leur demi-finale. Lietha a été le plus rapide en 2'33''79.