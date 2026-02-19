  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpinisme Trois Helvètes filent en finale du sprint

ATS

19.2.2026 - 10:44

Trois Suisses seront en finale du sprint de ski alpinisme à Bormio. Marianne Fatton s'est qualifiée, tout comme Jon Kistler et Arno Lietha, alors que Caroline Ulrich a été éliminée en demi-finale.

Pas de finale pour Caroline Ulrich.
Pas de finale pour Caroline Ulrich.
ats

Keystone-SDA

19.02.2026, 10:44

19.02.2026, 13:53

Après avoir remporté sa série, Marianne Fatton a terminé deuxième de sa demi-finale derrière la favorite française Emily Harrop. Troisième de sa série en 3'11, Caroline Ulrich a fini 4e de sa demi-finale et n'a pas pu être repêchée en tant que lucky loser.

Chez les messieurs, Jon Kistler et Arno Lietha ont brillamment enlevé leur demi-finale. Lietha a été le plus rapide en 2'33''79.

