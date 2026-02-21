  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Bobsleigh Les équipages suisses diplômés en bob à deux féminin

ATS

21.2.2026 - 22:01

Les équipages suisses ont terminé dans le top 8 en bob à deux féminin, et ont ainsi décroché un diplôme olympique. Debora Annen et Salomé Kora ont fini 7e, juste derrière Melanie Hasler et Nadja Pasternack, 6es.

Debora Annen et Salomé Kora ont fini 7e.
Debora Annen et Salomé Kora ont fini 7e.
ats

Keystone-SDA

21.02.2026, 22:01

Parties en 7e position en manche finale, la paire Hasler/Pasternack a grappillé un rang pour terminer à 1''94 au duo vainqueur, juste devant Annen et Kora, qui ont terminé ex-aequo avec le bob de l'Américaine Elana Meyers Taylor. Seuls 9 centièmes les ont départagés au terme des quatre passages, mais les deux équipages suisses ont terminé loin des médailles, Hasler concédant 1''19 au podium et Annen 1''28.

Aux avant-postes, Kaillie Armbruster Humphries a empêché les trois équipages allemands de réaliser le triplé en terminant à la troisième place, à 0''75 de l'or. La pilote Laura Nolte a été sacrée avec un écart de 0''53 sur sa compatriote Lisa Buckwitz.

Les plus lus

Donald Trump veut placer les élections sous contrôle fédéral
Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse
Donald Trump annonce relever ses droits de douane mondiaux de 10% à 15%
Un Italien a dressé son chien pour se débarrasser illégalement de ses déchets
Le monde du hockey sur glace retient son souffle avant la finale de rêve
Willie Colón, légende américaine de la salsa, est décédé