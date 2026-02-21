Les équipages suisses ont terminé dans le top 8 en bob à deux féminin, et ont ainsi décroché un diplôme olympique. Debora Annen et Salomé Kora ont fini 7e, juste derrière Melanie Hasler et Nadja Pasternack, 6es.

Debora Annen et Salomé Kora ont fini 7e. ats

Keystone-SDA ATS

Parties en 7e position en manche finale, la paire Hasler/Pasternack a grappillé un rang pour terminer à 1''94 au duo vainqueur, juste devant Annen et Kora, qui ont terminé ex-aequo avec le bob de l'Américaine Elana Meyers Taylor. Seuls 9 centièmes les ont départagés au terme des quatre passages, mais les deux équipages suisses ont terminé loin des médailles, Hasler concédant 1''19 au podium et Annen 1''28.

Aux avant-postes, Kaillie Armbruster Humphries a empêché les trois équipages allemands de réaliser le triplé en terminant à la troisième place, à 0''75 de l'or. La pilote Laura Nolte a été sacrée avec un écart de 0''53 sur sa compatriote Lisa Buckwitz.