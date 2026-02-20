  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace L'Oncle Sam rejoint le Canada en finale sans tergiverser

ATS

20.2.2026 - 23:43

La finale de rêve aura bien lieu! Ce dimanche, les Etats-Unis défieront le Canada à Milan pour l’un des titres les plus prestigieux décernés lors de ces Jeux de Milan-Cortina.

Jack Hughes et les Etats-Unis irrésistibles lors de cette demi-finale.
Jack Hughes et les Etats-Unis irrésistibles lors de cette demi-finale.
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 23:43

20.02.2026, 23:53

Après la belle frayeur vécue lors d’un quart de finale remporté 2-1 dans la prolongation face à la Suède, les Etats-Unis se sont promenés face à la Slovaquie. Ils se sont imposés 6-2 contre l’invité-surprise de ces demi-finales au terme d’un match très abouti.

JO 2026 - Hockey sur glace. Le Canada peine face à la Tchéquie et s’inquiète pour Crosby

JO 2026 - Hockey sur glaceLe Canada peine face à la Tchéquie et s’inquiète pour Crosby

Les Américains ont mené 2-0 après le premier tiers avant d’inscrire deux buts en l’espace de 19’’ par Jack Hughes et Jack Eichel pour classer l’affaire peu après la mi-match. Ils ont littéralement survolé les débats face à des Slovaques qui ont dû attendre l’ultime période pour trouver un peu d’oxygène.

JO 2026 - Hockey sur glace. Le Canada venge la Suisse : la Finlande surprise à 36 secondes de la sirène

JO 2026 - Hockey sur glaceLe Canada venge la Suisse : la Finlande surprise à 36 secondes de la sirène

Les Etats-Unis tenteront dimanche de remporter le tournoi olympique pour la troisième fois après leur succès de 1960 à Squaw Valley et de 1980 à Lake Placid. Le défi qui les attend dimanche semble immense. Mais il est loin d’être insurmontable.

