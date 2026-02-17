  1. Clients Privés
JO 2026 - Patinage artistique Les «gladiateurs» Miura et Kihara sacrés dans l'épreuve de couples

ATS

17.2.2026 - 08:38

Les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara ont été sacrés champions olympiques de l'épreuve des couples de patinage artistique. Ils ont réussi une performance proche de la perfection lundi soir à Milan.

Keystone-SDA

17.02.2026, 08:38

Seulement cinquièmes après le programme court dimanche soir, ils ont réalisé une impressionnante remontée dans le libre. Ils totalisent 231,24 points et devancent les Géorgiens Anastasiia Metelkina et Luka Berulava (221,75 pts) et les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin (219,09 pts).

Les Japonais, qui comptaient sept points de retard sur les Allemands après le court, devaient réaliser le programme de leur vie pour espérer rattraper leur retard, eux les doubles champions du monde (2023 et 2025) et récents vainqueurs de la finale du Grand Prix.

Arrivés à Milan en tant que grands favoris, ils avaient commis une grosse erreur sur un porté lors du programme court patiné au son des Rolling Stones.

Lundi, c'est la musique épique du film «Gladiator» signée Hans Zimmer qui les a portés vers les sommets. A la fin de leur prestation, les deux patineurs, dans leurs costumes aux accents dorés et argentés, se sont enlacés longuement sur la glace avant de saluer le public.

