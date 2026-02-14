Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»

L'Italienne Giada D'Antonio, sélectionnée à 16 ans pour ses premiers Jeux, s'est blessée à l'entraînement samedi et souffre d'une probable rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a annoncé la Fédération italienne de sports d'hiver (Fisi).

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Giada D'Antonio a enfourché un piquet lors d'un entraînement à Dobbiaco avec ses coéquipières de l'équipe d'Italie», a indiqué la Fisi dans un communiqué.

«Le résultat de l'IRM a mis en évidence qu'elle souffrait d'une entorse du genou droit avec probable rupture du ligament croisé antérieur», poursuit la Fisi.

Née d'un père italien et d'une mère colombienne, D'Antonio, Napolitaine de naissance qui a appris à skier sur les pentes du Vésuve, fait figure de nouvelle pépite du ski italien.

Spécialiste du slalom, elle a fait ses débuts en Coupe du monde en décembre. En trois départs sur le circuit mondial, elle a été contrainte à l'abandon à trois reprises.

D'Antonio a pris part cette semaine au combiné par équipes des Jeux de Milan Cortina, mais, associée à Nadia Delago, elle n'a pas terminé sa manche de slalom. Le slalom féminin des JO-2026 est programmé le 18 février.

