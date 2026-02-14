  1. Clients Privés
Gros couac Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»

Gregoire Galley

14.2.2026

L'Italienne Giada D'Antonio, sélectionnée à 16 ans pour ses premiers Jeux, s'est blessée à l'entraînement samedi et souffre d'une probable rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a annoncé la Fédération italienne de sports d'hiver (Fisi).

L'Italienne Giada D'Antonio, sélectionnée à 16 ans pour ses premiers Jeux, s'est blessée à l'entraînement samedi.
L'Italienne Giada D'Antonio, sélectionnée à 16 ans pour ses premiers Jeux, s'est blessée à l'entraînement samedi.
IMAGO/Eibner

Agence France-Presse

14.02.2026, 14:42

«Giada D'Antonio a enfourché un piquet lors d'un entraînement à Dobbiaco avec ses coéquipières de l'équipe d'Italie», a indiqué la Fisi dans un communiqué.

«Le résultat de l'IRM a mis en évidence qu'elle souffrait d'une entorse du genou droit avec probable rupture du ligament croisé antérieur», poursuit la Fisi.

Née d'un père italien et d'une mère colombienne, D'Antonio, Napolitaine de naissance qui a appris à skier sur les pentes du Vésuve, fait figure de nouvelle pépite du ski italien.

«La piste était défoncée...». La «Shakira du ski» espérait des débuts différents en Coupe du monde

«La piste était défoncée...»La «Shakira du ski» espérait des débuts différents en Coupe du monde

Spécialiste du slalom, elle a fait ses débuts en Coupe du monde en décembre. En trois départs sur le circuit mondial, elle a été contrainte à l'abandon à trois reprises.

D'Antonio a pris part cette semaine au combiné par équipes des Jeux de Milan Cortina, mais, associée à Nadia Delago, elle n'a pas terminé sa manche de slalom. Le slalom féminin des JO-2026 est programmé le 18 février.

Archive sur les JO

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Retour en images sur les mascottes les plus récentes des Jeux d'hiver.

13.01.2026

Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»