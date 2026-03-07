Pour Robin Cuche, il n'y avait que l'or qui comptait dans la descente des Jeux paralympiques, mardi à Cortina. Le Neuchâtelois de 27 ans a réalisé son rêve et n'a pas pu retenir ses larmes.

Keystone-SDA, par Melinda Hochegger (Cortina d'Ampezzo) ATS

Lorsque Robin Cuche est monté sur le podium dans l'aire d'arrivée, peu avant 14h30, l'émotion l'a submergé. Quelques minutes plus tôt, il semblait encore maître de lui, mais il a alors laissé couler des larmes de joie. À plusieurs reprises, le skieur s'est essuyé le visage, semblant à peine croire à son bonheur. À ses quatrièmes Jeux d'hiver, le Neuchâtelois a enfin décroché sa première médaille, et qui plus est en or.

«Je ne voulais que l'or»

Le spécialiste de vitesse, qui concourt dans la catégorie debout, s'était imposé une forte pression. «L'objectif est une place sur le podium», répétait-il. Mais avec la médaille d'or autour du cou et les larmes aux yeux, il a admis la vérité: «J'ai toujours dit que je voulais une médaille, mais ce n'était pas tout à fait vrai : je ne voulais que l'or. Avec l'argent, j'aurais probablement été assez déçu.»

Et ce, même si une médaille d'argent ou de bronze aurait aussi constitué la première médaille paralympique du skieur de 27 ans. Mais sa saison se déroule jusqu'ici de manière exceptionnelle. «J'ai remporté le petit globe de cristal et maintenant l'or aux Jeux paralympiques. C'était le plan au début de la saison», explique le Vaudruzien, qui tente de garder ses émotions sous contrôle. «J'ai déjà pleuré plusieurs fois aujourd'hui, et je vais sûrement encore pleurer quelques fois.»

Fêter avec la famille

Peu après, Robin Cuche a célébré avec son équipe. Entraîneurs, coéquipiers et membres du staff l'ont enlacé, félicité et fêté. Puis il a enfin pu rejoindre sa famille. Auparavant, il avait souligné combien il était important pour lui d'avoir ses proches sur place. «Ma mère et mon oncle s'étaient rendus à Pyeongchang en 2018. Mais mon frère et mon père ne m'avaient encore jamais vu aux Jeux d'hiver.»

Cette fois, ils ont tous pu assister à la remise de sa première médaille, la première pour la Suisse dans ces Paralympiques. Il est fort possible qu'il ait retenu encore quelques larmes lorsque, à 15h00, ses proches ont enfin pu le serrer dans leurs bras.