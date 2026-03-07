  1. Clients Privés
Paras 2026 - Ski alpin «Je ne voulais que l'or» - Robin Cuche submergé par l’émotion

par Melinda Hochegger (Cortina d'Ampezzo)

7.3.2026 - 18:44

Pour Robin Cuche, il n'y avait que l'or qui comptait dans la descente des Jeux paralympiques, mardi à Cortina. Le Neuchâtelois de 27 ans a réalisé son rêve et n'a pas pu retenir ses larmes.

Paras 2026 : Robin Cuche
Paras 2026 : Robin Cuche. Robin Cuche s’est adjugé l’or paralympique de la descente samedi à Cortina.

Robin Cuche s’est adjugé l’or paralympique de la descente samedi à Cortina.

Photo: KEYSTONE

Paras 2026 : Robin Cuche. Le Neuchâtelois n’a pas pu retenir ses larmes sur le podium.

Le Neuchâtelois n’a pas pu retenir ses larmes sur le podium.

Photo: KEYSTONE

Paras 2026 : Robin Cuche. Cuche a fêté son titre avec le reste de l’équipe suisse de ski alpin.

Cuche a fêté son titre avec le reste de l’équipe suisse de ski alpin.

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA, par Melinda Hochegger (Cortina d'Ampezzo)

07.03.2026, 18:44

07.03.2026, 19:08

Lorsque Robin Cuche est monté sur le podium dans l'aire d'arrivée, peu avant 14h30, l'émotion l'a submergé. Quelques minutes plus tôt, il semblait encore maître de lui, mais il a alors laissé couler des larmes de joie. À plusieurs reprises, le skieur s'est essuyé le visage, semblant à peine croire à son bonheur. À ses quatrièmes Jeux d'hiver, le Neuchâtelois a enfin décroché sa première médaille, et qui plus est en or.

«Je ne voulais que l'or»

Le spécialiste de vitesse, qui concourt dans la catégorie debout, s'était imposé une forte pression. «L'objectif est une place sur le podium», répétait-il. Mais avec la médaille d'or autour du cou et les larmes aux yeux, il a admis la vérité: «J'ai toujours dit que je voulais une médaille, mais ce n'était pas tout à fait vrai : je ne voulais que l'or. Avec l'argent, j'aurais probablement été assez déçu.»

Paras 2026 - Ski alpin. Première médaille suisse ! Robin Cuche s’adjuge l’or en descente

Paras 2026 - Ski alpinPremière médaille suisse ! Robin Cuche s’adjuge l’or en descente

Et ce, même si une médaille d'argent ou de bronze aurait aussi constitué la première médaille paralympique du skieur de 27 ans. Mais sa saison se déroule jusqu'ici de manière exceptionnelle. «J'ai remporté le petit globe de cristal et maintenant l'or aux Jeux paralympiques. C'était le plan au début de la saison», explique le Vaudruzien, qui tente de garder ses émotions sous contrôle. «J'ai déjà pleuré plusieurs fois aujourd'hui, et je vais sûrement encore pleurer quelques fois.»

Fêter avec la famille

Peu après, Robin Cuche a célébré avec son équipe. Entraîneurs, coéquipiers et membres du staff l'ont enlacé, félicité et fêté. Puis il a enfin pu rejoindre sa famille. Auparavant, il avait souligné combien il était important pour lui d'avoir ses proches sur place. «Ma mère et mon oncle s'étaient rendus à Pyeongchang en 2018. Mais mon frère et mon père ne m'avaient encore jamais vu aux Jeux d'hiver.»

Cette fois, ils ont tous pu assister à la remise de sa première médaille, la première pour la Suisse dans ces Paralympiques. Il est fort possible qu'il ait retenu encore quelques larmes lorsque, à 15h00, ses proches ont enfin pu le serrer dans leurs bras.

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

