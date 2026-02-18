Le fondeur français Mathis Desloges, douzième mercredi du sprint par équipes des JO de Milan Cortina avec Jules Chappaz, a vécu une course où «les merdes se sont enchaînées» avec en particulier deux casses de bâtons, a-t-il déploré en zone mixte.

😓 Désillusion pour Jules Chappaz et Mathis Desloges, qui auront cassé leurs bâtons à deux reprises au cours du sprint, les empêchant de se battre pour une médaille



Agence France-Presse Clara Francey

«J'avais à coeur de bien faire et de ramener une médaille pour ‹Tchoup› (Jules Chappaz) qui n'en a pas eu sur ces Jeux. La journée avait vraiment bien commencé avec une qualif' à la hauteur (6e meilleur temps, NDLR), une belle place sur la grille de départ et un très beau premier tour pour ma part. Après, les merdes se sont enchaînées avec beaucoup de bris de canne», a expliqué le triple médaillé d'argent des Jeux en Italie.

«Il y a des nations qui ne jouent pas vraiment le jeu et ne lèvent pas les yeux», s'est plaint Desloges, en faisant référence aux autres skieurs. Le fondeur français de 23 ans a cassé à deux reprises un bâton dans la zone de transmission de relais, entouré d'autres concurrents.

«Les zones de change sont compliquées, le format est propice à la casse. C'était mon premier ‹team sprint› mais le parcours était exigeant donc on avait des chances de médaille», a-t-il encore regretté.

«C'est le sprint. Ça me donne envie d'en refaire, je suis compétiteur et j'aurais ma revanche un jour. J'espère qu'avec ‹Tchoup›, on ira chercher une belle médaille sur une autre course», a ajouté Desloges qui aura une ultime occasion, le 50 km individuel samedi, pour décrocher une 4e médaille.

De son côté Chappaz a noté que la piste était «finalement plus rapide» qu'imaginé et permettait «moins d'écart que prévu». «Du coup c'était un peu un chantier au changement et on en a pâti», a souligné le spécialiste du sprint.

«On n'est pas une équipe très expérimentée dans ces formats-là. Et il faut un peu d'expérience parfois pour être bien placé et au bon endroit. Et c'est aussi un peu de malchance», a poursuivi Chappaz.

«On arrive avec une équipe qui n'a jamais couru ensemble et c'est dur de trouver des automatismes en 24 heures. Mais c'était bien de tenter», a-t-il conclu.