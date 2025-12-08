Les dimensions des patinoires de hockey sur glace sont conformes à la règlementation internationale, s'est défendu lundi le comité d'organisation des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février). La principale, encore en construction, suscite de vives inquiétudes.

Les organisateurs affirment que les patinoires respectent la réglementation. Keystone

Keystone-SDA ATS

«Les surfaces de glace (des patinoires) pour les JO 2026 mesureront 60 mètres de long par 26 mètres de large. Ces dimensions sont légèrement différentes de celles d'une patinoire de la Ligue nord-américaine (NHL), mais elles sont conformes aux règles de la Fédération internationale» (IIHF), ont expliqué l'IIHF et Milano Cortina 2026 dans un communiqué commun.

«Il s'agit des dimensions utilisées lors des JO 2022 de Pékin (...) et toutes les parties prenantes, IIHF, comité d'organisation, NHL, association des joueurs de NHL et CIO, sont d'accord pour reconnaître que ces différences sont insignifiantes et n'auront pas d'impact sur la sécurité et la qualité du jeu», poursuit le texte publié en réponse à un article du site spécialisé The Athletic, s'inquiétant des dimensions choisies pour les patinoires.

A moins de deux mois du coup d'envoi des JO, le hockey de glace, qui verra le retour des stars de la NHL après 12 ans d'absence, est en train de devenir le cauchemar des organisateurs des JO 2026.

En cause, les critiques de responsables de l'IIHF et de la NHL visant l'Arena Santa Giulia, une salle omnisports construite par un opérateur privé à Milan, qui doit accueillir les phases finales des tournois féminin et masculin de hockey.

«Prête en janvier»

L'Arena Santa Giulia en configuration patinoire, d'une capacité de 15'000 places, devait être initialement livrée en décembre et accueillir dans la foulée ses premiers matches, des rencontres du Championnat du monde des moins de 20 ans, en guise d'épreuve-test.

Mais les travaux ont pris du retard et sa livraison aura lieu «en janvier», a assuré la semaine dernière le promoteur à l'AFP. Le comité d'organisation a confirmé de son côté que la patinoire sera inaugurée le 9 janvier avec le premier des sept matches du Championnat d'Italie et de la Coupe d'Italie, jusqu'au 11 janvier, qui serviront de «test-event».

«On savait qu'il y avait des retards, on travaille dessus, mais nous allons dans la bonne direction et nous aurons un merveilleux cadre pour le hockey sur glace», a assuré à l'AFP samedi le patron des JO 2026, Andrea Varnier. Contactée, l'IIHF n'a pas donné suite.