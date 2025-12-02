Les plus hauts responsables du sport français déroulent depuis lundi le tapis rouge à une délégation du Comité international olympique (CIO). Celle-ci inspecte pour la première fois des sites devant accueillir les JO 2030, même si la carte des sites de compétition n'est pas arrêtée.

Edgar Grospiron l’affirme : «On a des sites exceptionnels: on l'a promis, et on le démontre.» IMAGO/Starface

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Accueil par la légende du ski Jean-Claude Killy, neige fraîche sous un soleil éclatant, promenade au pied de la mythique descente de la Face de Bellevarde à Val d'Isère: la visite de trois jours en Savoie et Haute-Savoie de la commission de coordination des Jeux d'hiver des Alpes françaises 2030 a débuté lundi sous les meilleurs auspices.

Mardi, la délégation a poursuivi ses réunions techniques et ses visites des futurs chantiers à Courchevel, Albertville, La Clusaz et au Grand-Bornand. Tous font partie du «schéma préférentiel» - encore non définitif- élaboré par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop).

L'idée était de leur faire «voir, de manière très concrète, qu'on a des sites exceptionnels: on l'a promis, et on le démontre. Je pense que la mission a été accomplie», a déclaré mardi soir à quelques journalistes Edgar Grospiron, président du Cojop. Il a évoqué «le petit plus d'avoir une magnifique neige et un magnifique soleil, c'est peut-être ce qui permet à ce rêve de se réaliser».