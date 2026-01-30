  1. Clients Privés
JO 2026 Les premiers participants arrivent au village olympique de Milan

ATS

30.1.2026 - 21:38

Le village olympique de Milan a ouvert officiellement ses portes vendredi à une semaine du coup d'envoi des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février). Les premiers participants ont pris leurs quartiers.

Les premières délégations sont arrivées au village olympique de Milan vendredi.
Les premières délégations sont arrivées au village olympique de Milan vendredi.
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 21:38

30.01.2026, 22:18

«L'Italie a été la première à emménager, suivie par de larges délégations allemande, tchèque et japonaise», a annoncé dans un communiqué le comité d'organisation. «D'autres arrivées sont prévues dans la soirée (de vendredi), avec entre autres des délégations des Pays-Bas et de l'Australie», a ajouté Milano Cortina 2026.

Si la cérémonie d'ouverture des JO 2026 est prévue le 6 février, les compétitions débuteront dès le 4 février avec notamment du curling, à Cortina d'Ampezzo.

Le village olympique de Milan doit héberger 1700 sportifs et encadrants durant les épreuves milanaises des Jeux, la capitale économique de l'Italie accueillant la plupart des disciplines de glace comme le patinage artistique et le hockey sur glace. Construit par un promoteur privé, il sera reconverti à l'issue des Jeux paralympiques (6-15 mars) en résidences étudiantes.

Un autre village olympique, provisoire celui-là sous la forme de 377 mobile-homes, a été construit à Cortina d'Ampezzo, où auront lieu les épreuves de ski alpin féminin et de curling, ainsi que le bobsleigh, la luge et le skeleton.

Les JO 2026, les troisièmes Jeux d'hiver organisés par l'Italie, présentent une carte «éclatée» sur 22'000 km2, car les organisateurs ont privilégié des installations sportives déjà existantes et des sites habitués à accueillir des grands événements comme Anterselva pour le biathlon, Bormio et Cortina pour le ski alpin ou le Val di Fiemme pour le ski nordique.

