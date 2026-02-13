  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace Âprement, les Suédoises disposent de la Tchéquie

ATS

13.2.2026 - 19:34

Les Suédoises ont été les premières à atteindre les demi-finales des JO de Milan-Cortina. Elles ont disposé de la Tchéquie 2-0 à l'issue d'un quart de finale particulièrement âpre vendredi à Milan.

La célébration des joueuses suédoises après la victoire.
La célébration des joueuses suédoises après la victoire.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.02.2026, 19:34

Toujours invaincues dans le tournoi, les Scandinaves, médaillées d'argent en 2006, retrouvent le dernier carré olympique pour la première fois depuis Sotchi en 2014. Elles s'étaient inclinées il y a douze ans face aux États-Unis qu'elles devraient retrouver en demi-finales à moins d'un immense exploit de l'Italie dans l'autre quart au programme vendredi (21h10).

JO 2026 - Hockey sur glace. La leadeuse suisse sera au rendez-vous pour le quart

JO 2026 - Hockey sur glaceLa leadeuse suisse sera au rendez-vous pour le quart

La Suisse jouera son quart de finale samedi soir face à la Finlande (21h10). En cas de victoire, elles affronteraient le Canada ou l'Allemagne pour une place en finale.

