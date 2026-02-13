Les Suédoises ont été les premières à atteindre les demi-finales des JO de Milan-Cortina. Elles ont disposé de la Tchéquie 2-0 à l'issue d'un quart de finale particulièrement âpre vendredi à Milan.

La célébration des joueuses suédoises après la victoire. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Toujours invaincues dans le tournoi, les Scandinaves, médaillées d'argent en 2006, retrouvent le dernier carré olympique pour la première fois depuis Sotchi en 2014. Elles s'étaient inclinées il y a douze ans face aux États-Unis qu'elles devraient retrouver en demi-finales à moins d'un immense exploit de l'Italie dans l'autre quart au programme vendredi (21h10).

La Suisse jouera son quart de finale samedi soir face à la Finlande (21h10). En cas de victoire, elles affronteraient le Canada ou l'Allemagne pour une place en finale.