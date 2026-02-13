  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling Les Suisses gagnent leur deuxième match

ATS

13.2.2026 - 11:11

Le CC Genève est bien parti dans le tournoi olympique à Cortina d'Ampezzo. L'équipe de Suisse masculine a empoché un deuxième succès en autant de matches en dominant la Tchéquie 7-3 vendredi matin.

Un deuxième succès pour les Suisses.
Un deuxième succès pour les Suisses.
ats

Keystone-SDA

13.02.2026, 11:11

13.02.2026, 11:17

Le quatuor composé par Pablo Lachat, Sven Michel, Benoît Schwarz-van Berkel et le skip Yannick Schwaller a maîtrisé son sujet, menant déjà 5-1 après cinq ends. Jamais les Tchèques n'ont semblé en mesure de remettre en question la domination de la formation helvétique. Ils ont jeté l'éponge après le 8e end.

Les Suisses avaient battu les Etats-Unis 8-3 jeudi pour leur entrée en lice. Ils affronteront encore la Chine en soirée (19h05).

JO 2026 - Curling. Les Suisses rêvent de réaliser un coup de maître

JO 2026 - CurlingLes Suisses rêvent de réaliser un coup de maître

