JO 2026 - Curling Les Suisses n'ont pas le temps de tergiverser

ATS

20.2.2026 - 06:43

Battus de peu par la Grande-Bretagne en demi-finale olympique jeudi, les curleurs suisses n'ont pas le temps de tergiverser. Le match pour la 3e place est programmé vendredi dès 19h05.

Yannick Schwaller et ses compères n'ont pas le temps de tergiverser
Yannick Schwaller et ses compères n'ont pas le temps de tergiverser
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 06:43

20.02.2026, 07:14

Le quatuor composé de Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin bénéficie d'une deuxième chance de remporter une médaille. Le CC3C Genève affrontera vendredi la Norvège, qui s'est inclinée 5-4 face au Canada en demi-finale après un end supplémentaire.

«Sur le papier, nous sommes peut-être les favoris», estime le skip Yannick Schwaller. «Nous voulions remporter une médaille olympique, eux sont peut-être déjà contents d'avoir atteint les demi-finales. Ils se sont plutôt faufilés dans la compétition.»

Mais cela ne rendra pas les choses plus faciles. «Nous devons nous ressaisir le plus rapidement possible et nous remettre au travail vendredi avec le même état d'esprit et la même ambiance au sein de l'équipe», souligne Schwaller.

Son équipe a déjà perdu des demi-finales par le passé, et connaît donc parfaitement cette situation. «Je ne doute donc pas que nous serons à nouveau prêts et en forme», conclut Yannick Schwaller, confiant avant de retrouver une formation norvégienne que la Suisse avait dominée 10-4 mercredi dans le Round Robin.

JO 2026 - Curling. Battus «au pire moment», les Suisses joueront le bronze

JO 2026 - CurlingBattus «au pire moment», les Suisses joueront le bronze

