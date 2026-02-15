  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling Les Suisses toujours invaincus

ATS

15.2.2026 - 22:41

Le CC Genève du skip Yannick Schwaller a remporté son cinquième match du tournoi olympique. Ils ont battu la Grande-Bretagne 6-5 après un end supplémentaire.

Benoît Schwarz-van Berkel a permis à la Suisse de battre la Grande-Bretagne.
ATS

Keystone-SDA

15.02.2026, 22:41

15.02.2026, 22:45

Les deux équipes se sont livré un très beau duel. Il n'y a eu qu'une maison de deux marquée pendant tout le match, par les Suisses lors de la septième manche. Avant le dixième end, ils menaient 5-4, mais les Britanniques avaient la dernière pierre. Le skip Bruce Mouat avait une chance de l'emporter, mais il n'a pas réussi à inscrire deux points. Les Suisses ont donc eu l'avantage de la dernière pierre dans l'end supplémentaire, et Schwarz-van Berkel en a profité.

Les Suisses ont ainsi célébré leur deuxième grande victoire consécutive, après avoir battu le Canada 9-5 la veille. Le succès contre les Britanniques est d'autant plus beau qu'ils avaient déjà essuyé de cuisantes défaites contre Mouat et ses coéquipiers. Ils avaient en effet perdu 5-4 en finale du Championnat du monde l'année dernière et en finale du Championnat d'Europe en 2022. Schwaller et ses coéquipiers n'ont encore jamais remporté de médaille d'or lors d'un grand événement.

Ils bénéficieront lundi d'un jour de repos.

