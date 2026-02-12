  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling Les Suissesses commencent par une victoire contre l'Italie

ATS

12.2.2026 - 11:42

L'équipe de Suisse féminine a entamé du bon pied le tournoi olympique. Silvana Tirinzoni et Cie ont dominé l'Italie sur le score de 7-4 jeudi à Cortina.

L'équipe de Suisse féminine de Silvana Tirinzoni a entamé du bon pied le tournoi olympique.
L'équipe de Suisse féminine de Silvana Tirinzoni a entamé du bon pied le tournoi olympique.
ats

Keystone-SDA

12.02.2026, 11:42

Le quatuor du CC Aarau a livré une prestation très propre pour son entrée en lice. Alina Pätz, Carole Howald, Selina Witschonke et Silvana Tirinzoni menaient 4-2 après cinq ends, et ont assuré leur succès en volant une pierre italienne au 8e end.

Quatre fois championnes du monde entre 2019 et 2024, les Suissesses visent une médaille dans ce tournoi. Elles disputeront leur deuxième match vendredi face à la Chine (14h05).

Leurs homologues masculins entrent quant à eux en lice jeudi après contre les Etats-Unis (14h05).

