JO 2026 - Hockey sur glace Les Suissesses craquent en fin de match face aux Etats-Unis

ATS

9.2.2026 - 23:13

Les Suissesses se sont inclinées face aux Etats-Unis 5-0 mardi lors du tournoi olympique à Milan. La sélection de Colin Müller a livré une solide prestation durant deux tiers, avant de craquer en fin de match.

Les Suissesses battues 5-0 par les États-Unis à Milan.
Les Suissesses battues 5-0 par les États-Unis à Milan.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.02.2026, 23:13

Face à une des sélections favorites du tournoi, qui a remporté une médaille olympique à chaque édition depuis l'introduction du hockey féminin en 1998, les Suissesses ont rapidement cédé. La défenseure des Boston Fleets Haley Winn a ouvert la marque pour les Etats-Unis dès la 7e.

La portière Ava McNaughton a ensuite dû s'employer à plusieurs reprises pour repousser les tentatives d'égalisation de la Suisse, comme à la 30e à la faveur d'un tir de Rahel Enzler. Mais les Américaines, invaincues dans ce tournoi, ont fini par inscrire le deuxième but quatre minutes plus tard par Joy Dunne.

En troisième période, Hannah Bilka a porté l'avance des Nord-Américaines à trois longueurs dès la 42e avant qu'Alexandra Carpenter puis Caroline Harvey ne portent le score à 5-0 à la 48e. Malgré une nouvelle défaite sans appel, les Suissesses ont montré un visage offensif en progression, avec 21 tirs contre la cage américaine, contre seulement six face au Canada samedi.

Les joueuses de Colin Müller disputeront leur dernier match de phase de groupe mardi (21h10) face à la Finlande, qui s'est inclinée lors de ses deux premières rencontres.

