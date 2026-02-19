  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace Les Suissesses se parent de bronze au bout du suspense !

Clara Francey

19.2.2026

Les hockeyeuses suisses ont remporté une magnifique médaille de bronze jeudi aux Jeux olympiques ! Comme en 2014, c'est Alina Müller qui est venue à bout de la Suède à Milan, en prolongation (2-1).

Incroyable équipe de Suisse !
Incroyable équipe de Suisse !
AFP

Keystone-ATS

19.02.2026, 17:12

19.02.2026, 18:41

La joueuse de Boston a été à l'origine et à la conclusion du but décisif tombé à 50 secondes de la fin de la prolongation. Il y a douze ans à Sotchi, la Zurichoise alors âgée de 15 ans avait déjà offert la victoire à la Suisse en marquant le 4-2 face à ces mêmes Suédoises (score final 4-3).

Comme lors de leur défaite face aux Canadiennes lundi en demi-finale (2-1), les Suissesses ont une nouvelle fois fait preuve d'une grande qualité défensive. Avec une gardienne en état de grâce, Andrea Brändli, les hockeyeuses à croix blanche ont été chercher cette médaille, la 14e de la délégation suisse dans ces Jeux olympiques.

JO 2026 - Hockey sur glace. Du haut de ses 17 ans, Laure Mériguet «a réalisé un rêve» !

JO 2026 - Hockey sur glaceDu haut de ses 17 ans, Laure Mériguet «a réalisé un rêve» !

Ce remake du match pour le bronze des JO 2014, remporté par la Suisse, s'est animé dans le tiers médian après une première période fermée. Après avoir manqué la première vraie occasion helvétique (17e), Ivana Wey s'est procuré un penalty qu'elle n'a pas réussi à transformer à la 27e. La joueuse de Zoug a cherché à placer le puck entre les jambes d'Ebba Svensson, mais la portière suédoise a remporté leur duel.

La Suède menait 1-0

Quelques minutes plus tôt, Andrea Brändli avait elle aussi sorti le grand jeu (21e) pour garder sa cage inviolée, mais la portière de Frölunda n'a rien pu faire à la 32e. Masquée, la gardienne suisse n'a pas vu le départ du tir précis et puissant de Mira Jungaker, qui a mis les Suédoises sur orbite.

Les Suissesses ont eu le mérite de réagir rapidement et ont égalisé quatre minutes plus tard. Après une perte de puck scandinave, Alina Marti a servi Sinja Leemann sur un plateau pour le 1-1 à la 36e.

Dans le troisième tiers-temps, les deux nations ont eu leur chance sur des power-plays, mais le score n'a pas bougé jusqu'à la fin du temps réglementaire. En prolongation, les Suissesses ont tout fait pour s'éviter une séance de tirs au but potentiellement irrespirable. Et elles ont pu compteur sur leur meilleure joueuse, Alina Müller, pour finalement exulter sur la glace milanaise.

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse échoue à 72 secondes d’un immense exploit face à la Finlande

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse échoue à 72 secondes d’un immense exploit face à la Finlande

