JO 2026 - Skicross Les Suissesses derrière Maier et Näslund

ATS

20.2.2026 - 11:15

La manche de classement du skicross féminin a livré de premiers renseignements vendredi à Livigno. L'Allemande Daniela Maier et la Suédoise Sandra Näslund ont été les plus rapides, devant Fanny Smith et les autres Suissesses.

Fanny Smith a signé le troisième temps des qualifications du skicross.
Fanny Smith a signé le troisième temps des qualifications du skicross.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.02.2026, 11:15

La Vaudoise, double médaillée de bronze aux JO (2018 et 2022), a concédé 1''02 à Maier et 0''81 à Näslund sur cette piste relativement plate. La Zurichoise Saskja Lack (4e) et la Grisonne Talina Gantenbein (5e) ont terminé juste derrière Smith dans cette manche de classement, alors que la Genevoise Sixtine Cousin (13e) est un peu plus loin.

JO 2026 - Skicross. «Parcours bas de gamme» - Fanny Smith tacle la piste et l'organisation des JO !

JO 2026 - Skicross«Parcours bas de gamme» - Fanny Smith tacle la piste et l'organisation des JO !

Les 32 skicrosseuses en lice entameront la phase à élimination directe à 12h00 avec les 8es de finale.

