JO 2026 - Ski alpin Les Suissesses loin du compte à l'entraînement, Vonn «y est arrivée»

ATS

6.2.2026 - 15:28

Les Suissesses ont terminé loin des meilleures lors du premier entraînement de la descente olympique jeudi à Cortina d'Ampezzo. Blessée au genou gauche, Lindsey Vonn était bien présente à deux jours de la course.

Keystone-SDA

06.02.2026, 15:28

Meilleure Suissesse, Malorie Blanc s'est classée 23e à 2''47 de l'Américaine Jacqueline Wiles, qui a réalisé le meilleur chrono. Corinne Suter, Delia Durrer – qui n'a pas été sélectionné pour la course de dimanche (départ 11h30), Jasmine Flury et Janine Schmitt ont terminé entre la 25e et la 30e place.

La star américaine Lindsey Vonn, gravement blessée au genou gauche, a quant à elle bouclé sans dommage sa descente. L'Américaine de 41 ans faisait figure de grande favorite avant sa chute à Crans-Montana la semaine dernière. Depuis, elle souffre d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

La championne olympique 2010 de descente à Vancouver a paru relativement prudente sur l'Olimpia delle Tofane et a terminé avec le 11e temps, à 1''39 de sa compatriote Jacqueline Wiles.

«J'y suis arrivée»

La «Speed Queen» n'a fait aucune déclaration, mais semblait détendue en passant devant les journalistes. A la question de savoir si tout allait bien, elle s'est contentée d'un «oui», tout sourire. Sur Instagram, elle a publié un message enthousiaste. «Rien ne me rend plus heureuse. Personne n'aurait pu imaginer que je serais là, mais j'y suis arrivée», a-t-elle écrit.

JO : Lindsey Vonn s'entraîne à fond, malgré sa déchirure au genou

JO : Lindsey Vonn s'entraîne à fond, malgré sa déchirure au genou

Victime d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche vendredi dernier, Lindsey Vonn va quand même participer aux Jeux olympiques.

06.02.2026

Le début des entraînements de la descente femmes à Cortina a connu des soubresauts liés à la météo. Après l'annulation de la première séance prévue jeudi, celle de vendredi a été longuement interrompue en raison d'une épaisse nappe de brouillard après le passage des cinq premières skieuses.

