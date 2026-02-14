  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace Match de légende : les Suissesses réalisent un véritable exploit !

ATS

14.2.2026 - 23:41

Formidables Suissesses ! Elles disputeront lundi les demi-finales du tournoi olympique face au Canada après leur succès 1-0 devant la Finlande.

Andrea Brändli a été la grande dame de ce quart de finale face à la Finlande.
Andrea Brändli a été la grande dame de ce quart de finale face à la Finlande.
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 23:41

14.02.2026, 23:42

Créditée d’un magnifique clean-sheet le soir où il le fallait grâce à ses... 40 arrêts, Andrea Brändli a été la grande dame de ce quart de finale. Par ses exploits répétés, la Zurichoise fut aussi magistrale que Florence Schelling qui avait mené son équipe vers la médaille de bronze des Jeux de Sotchi il y a douze ans déjà.

C’est Alina Müller qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la 35e. La joueuse de Boston a surgi sur un engagement gagné par sa capitaine Lara Stadler pour glisser le puck entre les jambes de la portière adverse. Même si rien n’aurait été possible sans une gardienne en état de grâce, le succès des Suissesses ne sort pas de nulle part. Elles ont eu, elles aussi, leurs chances avant l’ouverture du score.

Après la réussite d’Alina Müller, leur esprit de corps a fait merveille. Elles ont su «tuer» une pénalité de deux minutes avant de se retrouver pendant de trop longues secondes à 4 contre 6 dans une fin de match irrespirable.

Même si le Canada semble patiner toujours dans un autre monde, la Suisse peut toujours entretenir les rêves les plus fous dans ce tournoi. L'autre demi-finale opposera les Etats-Unis à la Suède.

Archive sur les JO

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent au palmarès des médailles.

22.01.2026

