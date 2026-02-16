  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Curling Les Suissesses rebondissent face à la Grande Bretagne

ATS

16.2.2026 - 22:16

L'équipe de Suisse s'est relancée lundi soir face à la Grande-Bretagne en s'imposant 10-6. Lundi matin, le CC Aarau avait concédé sa deuxième défaite dans le tournoi olympique féminin en s'inclinant 6-4 contre la Suède.

L'équipe de Suisse s'est relancée face à la Grande-Bretagne.
L'équipe de Suisse s'est relancée face à la Grande-Bretagne.
IMAGO

Keystone-SDA

16.02.2026, 22:16

16.02.2026, 22:38

Les Suissesses ont abordé le 9e end face aux Britanniques sur le score de 6-6, notamment à la faveur de leur coup de trois dans le 7e end. Alina Pätz a alors été décisive en remportant un fantastique coup de quatre avec sa dernière pierre pour pousser la Grande-Bretagne à l'abandon.

Dans la matinée, la skip Silvana Tirinzoni et ses équipières ont vu la victoire leur échapper après avoir manqué un coup de deux dans le 9e end. La formation suédoise emmenée par Anna Hasselborg a ensuite classé l'affaire sur l'ultime pierre du dixième end pour signer une 6e victoire en autant de rencontres.

Avec quatre victoires pour deux défaites, la Suisse pointe au 2e rang provisoire à égalité avec les Etats-Unis et la Corée du Sud, et reste bien placée dans la lutte pour les places de demi-finaliste. Mais le CC Aarau aura tout intérêt à battre les Coréennes mardi dès 14h05 pour rester dans le bon wagon.

Les plus lus

Hillary Clinton lance un avertissement clair à l'Europe
L’or olympique et un heureux événement pour Loïc Meillard !
Loïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»
Le Barça laisse filer des points à Gérone et perd son trône de leader
Une défaite au goût amer : les Suissesses joueront pour le bronze
Melanie Hasler rate le podium d’un souffle à Cortina