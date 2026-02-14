Le relais féminin suisse a pris la 7e place samedi aux JO de Milan-Cortina.

Nadine Fähndrich et le relais suisse ont pris la 7e place. ats

Keystone-SDA ATS

Le quatuor Anja Weber/Nadja Kälin/Marina Kälin/Nadine Fähndrich a terminé à un peu plus d'une minute du podium. La Norvège (Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng) s'est parée d'or, devant la Suède (2e à 50''9) et la Finlande (3e).

Un immense exploit semblait pourtant à portée des Suissesses, 5es des Mondiaux 2025, lorsque Nadja Kaelin (24 ans) a lancé sa soeur Marina (22 ans) en 3e position dans le sillage de la Finlande et avec une marge de quasiment 10'' sur l'Italie (4e). Le duo a même porté son avance à près de 20'' au pointage des 16,3 km.

Mais Marina Kaelin a sans doute présumé de ses forces. Lâchée successivement par la Finlandaise Vilma Ryyty et l'Italienne Martina Di Centa, elle a même très vite été «avalée» par la fusée Frida Karlsson. Et Nadine Fähndrich, 7e au moment de s'élancer, a conservé ce rang sans paraître en mesure d'en faire plus.

Le podium suédois tient par ailleurs du miracle. Deuxième relayeuse, Ebba Andersson a en effet perdu un ski en chutant dans une descente peu avant la fin de son pensum. Elle a conclu son relais en 8e position, avec plus de 50'' de retard sur la Finlande et la Suisse. Mais Frida Karlsson et Jonna Sundling ont sorti le grand jeu.