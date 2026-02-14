  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski de fond Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée en relais

ATS

14.2.2026 - 13:27

Le relais féminin suisse a pris la 7e place samedi aux JO de Milan-Cortina.

Nadine Fähndrich et le relais suisse ont pris la 7e place.
Nadine Fähndrich et le relais suisse ont pris la 7e place.
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 13:27

14.02.2026, 13:32

Le quatuor Anja Weber/Nadja Kälin/Marina Kälin/Nadine Fähndrich a terminé à un peu plus d'une minute du podium. La Norvège (Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng) s'est parée d'or, devant la Suède (2e à 50''9) et la Finlande (3e).

Un immense exploit semblait pourtant à portée des Suissesses, 5es des Mondiaux 2025, lorsque Nadja Kaelin (24 ans) a lancé sa soeur Marina (22 ans) en 3e position dans le sillage de la Finlande et avec une marge de quasiment 10'' sur l'Italie (4e). Le duo a même porté son avance à près de 20'' au pointage des 16,3 km.

Mais Marina Kaelin a sans doute présumé de ses forces. Lâchée successivement par la Finlandaise Vilma Ryyty et l'Italienne Martina Di Centa, elle a même très vite été «avalée» par la fusée Frida Karlsson. Et Nadine Fähndrich, 7e au moment de s'élancer, a conservé ce rang sans paraître en mesure d'en faire plus.

Le podium suédois tient par ailleurs du miracle. Deuxième relayeuse, Ebba Andersson a en effet perdu un ski en chutant dans une descente peu avant la fin de son pensum. Elle a conclu son relais en 8e position, avec plus de 50'' de retard sur la Finlande et la Suisse. Mais Frida Karlsson et Jonna Sundling ont sorti le grand jeu.

JO 2026 - Ski de fond. Fähndrich et les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

JO 2026 - Ski de fondFähndrich et les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

