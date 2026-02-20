A moins d'un miracle, il n'y aura pas de médaille dans le camp suisse en bob à deux dames. Après deux manches, Melanie Hasler et Nadja Pasternack occupent le sixième rang à 17 centièmes du podium.

Melanie Hasler et Nadja Pasternack se mettent en action dès le début de leur manche. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Championne d'Europe a commis trop d'erreurs lors de sa deuxième manche pour espérer un meilleur sort.

Debora Annen et Salomé Kora, la première athlète suisse à disputer les Jeux d'été et les Jeux d'hiver, figurent à la neuvième place. Championne olympique en titre, l'Allemande Laura Nolte est en tête avec 0'18'' d'avance sur sa compatriote Lisa Bzckwirt et 0''23 sur l'Américaine Kaillie Humphries Armbruster.