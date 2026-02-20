  1. Clients Privés
JO 2026 - Bob à deux Sauf glissade des rivales, les Suissesses trop loin des leaders

ATS

20.2.2026 - 21:20

A moins d'un miracle, il n'y aura pas de médaille dans le camp suisse en bob à deux dames. Après deux manches, Melanie Hasler et Nadja Pasternack occupent le sixième rang à 17 centièmes du podium.

Melanie Hasler et Nadja Pasternack se mettent en action dès le début de leur manche.
Melanie Hasler et Nadja Pasternack se mettent en action dès le début de leur manche.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.02.2026, 21:20

La Championne d'Europe a commis trop d'erreurs lors de sa deuxième manche pour espérer un meilleur sort.

JO 2026 - Bob. Melanie Hasler rate le podium d’un souffle à Cortina

JO 2026 - BobMelanie Hasler rate le podium d’un souffle à Cortina

Debora Annen et Salomé Kora, la première athlète suisse à disputer les Jeux d'été et les Jeux d'hiver, figurent à la neuvième place. Championne olympique en titre, l'Allemande Laura Nolte est en tête avec 0'18'' d'avance sur sa compatriote Lisa Bzckwirt et 0''23 sur l'Américaine Kaillie Humphries Armbruster.

JO 2026 - Monobob. Melanie Hasler 4e après 2 manches, mais loin du podium

JO 2026 - MonobobMelanie Hasler 4e après 2 manches, mais loin du podium

