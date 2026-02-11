  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C’est pour vous maman et papa» Le bel hommage d’un patineur à ses parents morts dans un crash

Clara Francey

11.2.2026

Le patineur américain Maxim Naumov, dont les parents sont décédés dans un accident d'avion l'an dernier, leur a rendu hommage en brandissant une photo à l'issue d'un programme court émouvant, mardi aux Jeux olympiques de Milan Cortina.

Le patineur Maxim Naumov honore la mémoire de ses parents

Le patineur Maxim Naumov honore la mémoire de ses parents

Le patineur américain Maxim Naumov, dont les parents sont décédés dans un accident d'avion l'an dernier, leur a rendu hommage en brandissant une photo à l'issue d'un programme court émouvant, mardi aux Jeux olympiques de Milan Cortina.

11.02.2026

Agence France-Presse

11.02.2026, 09:27

11.02.2026, 09:31

Le message «Maman et papa, ceci est pour vous» s'est affiché sur l'écran de la patinoire milanaise juste avant l'entrée sur la glace du patineur de 24 ans, qui participe à ses premiers Jeux olympiques.

«Dès l'instant où mon nom a été annoncé à l'échauffement jusqu'à ce que j'entre pour patiner, j'ai ressenti l'énergie, les cris. C'est comme un bourdonnement dans le corps», a-t-il déclaré. «Il fallait juste que j'accepte tout cet amour.»

Pour Naumov, l'expérience olympique s'est révélée douce-amère, un peu plus d'un an après la mort de ses parents, tous deux anciens patineurs artistiques olympiques, dans un accident d'avion.

Champions du monde en couple en 1994, Evgenia Shishkova et Vadim Naumov, qui étaient aussi les entraîneurs de leur fils, ont été tués lorsque l'avion dans lequel ils voyageaient est entré en collision avec un hélicoptère militaire à Washington DC en janvier 2025.

Crash à Washington. «Nous avons le coeur brisé» - Le monde du patinage sous le choc

Crash à Washington«Nous avons le coeur brisé» - Le monde du patinage sous le choc

Parmi les 67 victimes figuraient 28 membres de la communauté américaine du patinage artistique, qui revenaient des championnats nationaux.

Naumov s'est qualifié pour ses premiers Jeux olympiques après avoir terminé troisième aux Championnats des Etats-Unis le mois dernier.

En exécutant parfaitement tous ses éléments sur la mélodie envoûtante et mélancolique du «Nocturne N.20» de Chopin, le jeune patineur a obtenu mardi son meilleur score de la saison, 85,65 points, et s'est qualifié pour le programme libre vendredi.

«J'ai l'impression que (mes parents) m'ont guidé aujourd'hui», a-t-il déclaré après son passage.

Les plus

Jacques Moretti face aux parties civiles et au regard d'une mère dévastée
Un proche de Donald Trump déclenche une vaste enquête du FBI
Suivez le super-G messieurs en direct
Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants
Donald Trump s'en prend de nouveau violemment à la Suisse !
Après sa confession, le biathlète infidèle au cœur de la polémique