Le patineur américain Maxim Naumov, dont les parents sont décédés dans un accident d'avion l'an dernier, leur a rendu hommage en brandissant une photo à l'issue d'un programme court émouvant, mardi aux Jeux olympiques de Milan Cortina.

Agence France-Presse Clara Francey

Le message «Maman et papa, ceci est pour vous» s'est affiché sur l'écran de la patinoire milanaise juste avant l'entrée sur la glace du patineur de 24 ans, qui participe à ses premiers Jeux olympiques.

«Dès l'instant où mon nom a été annoncé à l'échauffement jusqu'à ce que j'entre pour patiner, j'ai ressenti l'énergie, les cris. C'est comme un bourdonnement dans le corps», a-t-il déclaré. «Il fallait juste que j'accepte tout cet amour.»

Pour Naumov, l'expérience olympique s'est révélée douce-amère, un peu plus d'un an après la mort de ses parents, tous deux anciens patineurs artistiques olympiques, dans un accident d'avion.

Champions du monde en couple en 1994, Evgenia Shishkova et Vadim Naumov, qui étaient aussi les entraîneurs de leur fils, ont été tués lorsque l'avion dans lequel ils voyageaient est entré en collision avec un hélicoptère militaire à Washington DC en janvier 2025.

Parmi les 67 victimes figuraient 28 membres de la communauté américaine du patinage artistique, qui revenaient des championnats nationaux.

Naumov s'est qualifié pour ses premiers Jeux olympiques après avoir terminé troisième aux Championnats des Etats-Unis le mois dernier.

En exécutant parfaitement tous ses éléments sur la mélodie envoûtante et mélancolique du «Nocturne N.20» de Chopin, le jeune patineur a obtenu mardi son meilleur score de la saison, 85,65 points, et s'est qualifié pour le programme libre vendredi.

«J'ai l'impression que (mes parents) m'ont guidé aujourd'hui», a-t-il déclaré après son passage.