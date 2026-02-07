  1. Clients Privés
Manifestation contre les JO «Libérez la montagne, moins d'ICE, plus de glaciers»

Clara Francey

7.2.2026

Des milliers de personnes ont défilé samedi à Milan pour protester contre les Jeux olympiques d'hiver, au lendemain de la cérémonie d'ouverture dans cette ville du nord de l'Italie.

IMAGO/ZUMA Press

Agence France-Presse

07.02.2026, 18:37

Les manifestants brandissaient des banderoles dénonçant toute une série de problèmes, de l'utilisation de la neige artificielle à la crise du logement dans la riche capitale financière et de la mode du pays.

La police était en état d'alerte maximale après les violents affrontements qui ont eu lieu lors d'une manifestation à Turin le weekend dernier, au cours desquels plus de 100 policiers ont été blessés.

«Les Jeux... ne sont plus viables d'un point de vue environnemental ou social, leur heure a sonné», a déclaré à l'AFP Francesca Missana, une manifestante de 29 ans.

Les détracteurs des JO dénoncent l'impact des infrastructures, des nouveaux bâtiments aux transports, sur les environnements fragiles de montagne, ainsi que l'utilisation généralisée de la neige artificielle gourmande en énergie et en eau.

JO 2026. Une spectaculaire mais interminable cérémonie pour lancer les Jeux !

D'autres affirment que Milan est devenue invivable pour beaucoup, les habitants étant confrontés à une forte augmentation du coût de la vie et à l'afflux de nouveaux résidents riches attirés par un régime fiscal avantageux.

«Ces Jeux ont été présentés comme durables et sans incidence sur les coûts», a déclaré Alberto di Monte, l'un des organisateurs de la manifestation, qui avait été convoquée par des syndicats, des associations de défense du droit au logement et des militants de gauche. Mais les milliards dépensés ont servi à construire des routes et non pas à protéger les montagnes, a-t-il ajouté à l'AFP.

Pendant ce temps, Milan s'est transformée en un  «Disneyland agréable pour les touristes», accueillant une série d'événements importants mais négligeant ses habitants, a-t-il dit.

«Reprenons possession de la ville, libérons les montagnes», pouvait-on lire sur une banderole, tandis qu'une autre, sur laquelle figurait une goutte d'eau, disait: «Les Jeux olympiques me dessèchent».

Giovanni Gaiani, 69 ans, a lui critiqué la décision d'abattre des centaines d'arbres pour construire la piste de bobsleigh Milan-Cortina, très controversée.

D'autres manifestants ont brandi des dizaines d'arbres en carton, avant de les étaler sur le sol comme s'ils gisaient là où ils avaient été abattus. «Libérez la montagne, moins d'ICE, plus de glaciers», pouvait-on lire sur une autre banderole.

La présence d'agents de l'agence américaine de contrôle de l'immigration ICE, chargés d'assurer la sécurité de la délégation américaine, a suscité la colère en Italie.

JO 2026. Des agents de l'ICE viendront en mission de soutien en Italie

Des policiers équipés de casques anti-émeutes ont été aperçus près du lieu de la manifestation, où certaines personnes défilaient en brandissant des drapeaux palestiniens.

