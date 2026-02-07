Dimanche à Cortina (11h30), la descente féminine olympique sera un grand moment. Lindsey Vonn fera face aux Italiennes Goggia et Brignone, avec des outsiders venues d'Autriche.

Neuf jours après sa chute à Crans-Montana, Lindsey Vonn sera bien au départ de la descente olympique dimanche. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Et si Lindsey Vonn avait déjà gagné? Pas l'or olympique, bien sûr. Pour cela il faudra attendre le verdict de la piste. Mais pour ce qui est de l'attention médiatique, l'Américaine a éclipsé la concurrence. Il y avait eu l'annonce de son retour l'an dernier à 40 ans, puis les victoires cette saison avec un genou «bionique». Et puis la chute à Crans-Montana voici un peu plus d'une semaine.

En conférence de presse mardi, la skieuse aux 84 succès en Coupe du monde a annoncé avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche. Et surtout qu'en dépit de cette blessure, elle allait tout de même concourir. Lors du premier entraînement, elle a fini 9e avec une immense faute dans le Scarpadon. Devant le monde entier, Lindsey Vonn a presque prouvé qu'elle pouvait être plus forte que la médecine. Si elle s'impose dimanche, elle défiera la logique. Si elle tombe ou ne termine pas sur la boîte, on louera son courage.

Pas un cas isolé

Sa force mentale et sa détermination d'aller jusqu'au bout de son rêve semblent sans limite. Sa blessure, en revanche, a déjà été documentée et on trouve des exemples de sportifs qui ont pu jouer sans ligament croisé antérieur. En NFL, le linebacker des Pittsburgh Steelers, Payton Wilson, joue depuis des années sans et sa mobilité n'est pas affectée. L'ancien footballeur Anthony Réveillère avait refusé de se faire opérer et avait rejoué rapidement. En NBA, DeJuan Blair a joué sept saisons sans ligaments antérieurs à ses deux genoux. L'international australien de rugby à XIII Peter Wallace a effectué ses deux dernières saisons professionnelles (2017-18) sans ligament croisé après l'échec d'une reconstruction chirurgicale. Son entraîneur a révélé à sa retraite qu'il avait même terminé un match 50 minutes après s'être totalement rompu le ligament.

Lors du deuxième et dernier entraînement, Lindsey Vonn a réussi le troisième meilleur temps. Dimanche, il faudra compter sur la championne olympique de Vancouver en...2010.

Goggia et Brignone en arbitres?

Pour contrecarrer les plans de la Speed Queen, les Italiennes espèrent pouvoir dominer à domicile. Sofia Goggia, championne olympique de descente en 2018 et Federica Brignone, triple médaillée mais jamais titrée aux JO, seront galvanisées devant leur public et sur une piste qu'elles connaissent par coeur. Mais sur cette Olimpia delle Tofane, étape traditionnelle de la Coupe du monde, d'autres athlètes peuvent tirer leur épingle du jeu. La Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie s'est montrée à l'aise aux entraînements. Les Autrichiennes, avec notamment Cornelia Hütter, ne seront pas des faire-valoir.

Et les Suissesses? Elles ne font clairement pas partie des favorites. Championne du monde de descente à Cortina en 2021, Corinne Suter n'a pas retrouvé cette touche qui lui avait permis de l'emporter et de glaner l'or olympique à Pékin en 2022. Jasmine Flury a fait 14e du dernier entraînement, difficile de la classer parmi les outsiders. Quant à Malorie Blanc, même si elle ne découvre pas cette piste, elle ne l'a descendue qu'une fois en compétition la saison dernière. Et sur cette Olimpia delle Tofane, il faut de l'expérience.