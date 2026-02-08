«Fracture de la jambe gauche» : Vonn déjà opérée

L'Américaine Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute dimanche lors de la descente des Jeux de Milan Cortina, a été opérée d'une fracture de la jambe gauche. L'intervention a eu lieu à l'hôpital de Trévise.

Vilaine chute de Lindsey Vonn lors de la descente des JO La star américaine, qui s’alignait malgré une grave blessure à un genou, a lourdement chuté après 10 secondes de course lors de la descente des JO de Milan-Cortina. 08.02.2026

Keystone-SDA ATS

«Dans l'après-midi, (Lindsey Vonn) a subi une intervention chirurgicale orthopédique pour consolider une fracture de la jambe gauche», a expliqué l'hopital Ca' Foncello de Treviso dans un communiqué repris par les médias italiens.

Un peu plus tôt, dans un bref communiqué, la Fédération américaine de ski avait indiqué que sa championne se trouvait «dans un état stable et entre de bonnes mains, avec une équipe de médecins américains et italiens».

«Chère Lindsey, nous pensons tous à toi. Tu es une source d'inspiration incroyable, et tu seras toujours une championne olympique», a de son côté déclaré la présidente du CIO, Kirsty Coventry, dans un communiqué.

Vonn, 41 ans, a chuté treize secondes après s'être lancée dans la descente olympique sur la piste de l'Olimpia delle Tofane à Cortina. La skieuse américaine s'était rompue le ligament croisé antérieur le 30 janvier dernier et portait une attelle.

A heartfelt message from IOC President Kirsty Coventry to @lindseyvonn pic.twitter.com/GuiEfXiiJ6 — IOC MEDIA (@iocmedia) February 8, 2026

Transfert

Le communiqué de l'hôpital de Trévise précise qu'après avoir été «secourue par le service médical de santé pour les Jeux olympiques», elle a été «transportée par hélicoptère à l'hôpital Codivilla» de Cortina.

«La décision a ensuite été prise de la transférer à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise où l'athlète américaine a été hospitalisée et prise en charge par une équipe multidisciplinaire», poursuit l'hôpital.