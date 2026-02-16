Loïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»

Loïc Meillard s’est paré d’or lundi lors du slalom des JO à Bormio. «D'avoir les trois médailles en trois courses et de conclure avec l’or, c’est juste incroyable», a reconnu celui qui avait déjà décroché le bronze en géant et l’argent en combiné par équipe aux côtés de Marco Odermatt. Réaction du héros du jour et du camp suisse après cette nouvelle journée historique pour le ski alpin helvétique.

Loïc Meillard et l’équipe suisse de ski alpin a réalisé des JO historiques à Bormio. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Bormio Nicolas Larchevêque

Extraordinaire Loïc Meillard ! Une année après son titre de champion du monde, le voilà sur le toit de l'Olympe. Le Neuchâtelois d’Hérémence offre à la Suisse sa deuxième médaille d'or en slalom dans des Jeux chez les hommes... 78 ans après Edi Reinalter à St-Moritz.

Personnage souvent introverti en public, le skieur de 29 ans a, cette fois, brisé sa carapace et a laissé ses émotions prendre le dessus. «C’est juste incroyable», a lâché celui qui a fondu en larmes une fois son titre olympique validé. «Je profite au maximum des émotions et de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est là qu'on garde les meilleurs souvenirs.»

«C’est un des meilleurs skieurs du monde et il l'a encore prouvé aujourd'hui», a tenu à rappeler son coéquipier Tanguy Nef, qui a lui dû se contenter de la 6e place après sa médaille d'or en combiné par équipe. Daniel Yule, 15e, a également salué la performance de son camarade : «Il fait un sacré joli doublé» après son titre de champion du monde à Saalbach.

Grâce au sacre de Meillard, Swiss-Ski devient la première nation de l'histoire à rafler quatre médailles d'or olympique chez les hommes dans une même édition depuis l’introduction des cinq épreuves en 1988. «Il n'y a pas de mots. Je suis si fier de l'ensemble de l’équipe, du comportement et de l'état d'esprit depuis le début de ces Jeux», s'est extasié Thierry Meynet, entraîneur chez Swiss-Ski depuis plusieurs décennies et qui avait de la peine à retenir ses émotions. Réactions.

Champion olympique du slalom Loïc Meillard

«C'est incroyable. D'avoir les trois médailles en trois courses, c'était le but. De réussir à le faire, en concluant sur la médaille d'or, c'est juste incroyable. Au moment où Atle Lie McGrath enfourche (ndlr : alors qu’il avait signé le meilleur temps en première manche), il y avait tellement d'émotions. Je ne sais même pas exactement ce qui m'est passé par la tête, mais c'étaient des émotions exceptionnelles. À chaque nouveau titre, c'est le plus beau jour en fin de compte, jusqu'au prochain qui arrive. Je profite au maximum des émotions et de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est là qu'on garde les meilleurs souvenirs.

Ce qui se passe ces dernières années dans les grands événements avec le ski alpin suisse, c'est juste exceptionnel. On arrive avec des attentes, avec beaucoup de pression sur soi-même, et de montrer son meilleur ski est quelque chose qui me rend extrêmement heureux et qui me motive pour la suite. Mais heureusement qu’il n’y a plus de course ici, je n’aurai plus la force de continuer. C’est fatiguant et astreignant quand on est tous les jours sur le podium. Il y a beaucoup de choses à faire à côté, beaucoup d'attentes, de pression qu'on se met soi-même. Je suis donc content que ça soit terminé.»

6e du slalom Tanguy Nef

«Je suis un peu frustré de la course d'aujourd'hui, parce que je pars avec le dossard 15 dans des conditions très difficiles et sur un tracé qui ne me convient pas. Mais à la fin, j'aurais dû être meilleur et simplement me concentrer sur les choses essentielles. J'ai attendu la vitesse, elle n'est jamais venue. J'étais un peu crispé pendant toute la descente, c’était donc compliqué de rivaliser avec les meilleurs. Tout ça est forcément contrasté par plusieurs choses, déjà par ma médaille incroyable en combiné par équipe et du fait de vivre mes premiers Jeux olympiques. J’ai eu énormément de plaisir, même si c'est vrai qu’il n'y avait pas la meilleure ambiance olympique à Bormio.

Entre les deux manches, j’ai dit à Loïc qu’on ne pouvait pas laisser ce titre nous échapper et qu’il devait mettre les gaz. C’est exactement ce qu'il a fait, c’était incroyable à voir. C’est un des meilleurs skieurs du monde et il l'a encore prouvé aujourd'hui. C’est quelqu'un qui est bon dans les grands événements et qui a la tête sur les épaules. Il avait déjà deux médailles, ça lui a permis de relâcher la pression. C’est complètement mérité.»

15e du slalom Daniel Yule

«Je n'ai pas tiré des enseignements vraiment nouveaux de mes JO. C'est un petit peu dans le ton de ce que j'ai montré tout au long de la saison. Il manque encore un petit quelque chose pour aller jouer devant. Après, j'ai quand même l'impression que depuis la fin du mois de janvier, il y a un peu de constance qui s'installe. Maintenant, il va falloir essayer de construire là-dessus pour aller chercher mieux qu'une 15e place.

Champion du monde et olympique, Loïc fait un sacré joli doublé, mais je pense que ce n’est pas vraiment une surprise. Les journées à l'entraînement où quelqu'un a été plus rapide que lui peuvent se compter sur les doigts d'une main. Il a la confiance et c'est sûr que s’il continue comme cela, il ne va pas s'arrêter là. À titre personnel, c’est un peu crûment dit, mais son titre me fait une belle jambe (rires). Ça reste quand même un sport individuel. Bien sûr que pour le staff, tous les gens qui bossent pour nous tout au long de l'année, c'est une très belle récompense, mais je pense surtout que c'est d’abord une très belle récompense pour Loïc.»

Entraîneur des slalomeurs suisses Thierry Meynet

«Lea gars ont tout donné et ont respecté les consignes sur les passages clés sur les deux manches. Loïc a été énorme, il a été bon partout. De toute façon, pour être champion olympique, il fallait sortir cela, rester devant et mettre la pression à Atle Lie McGrath. Je suis déçu pour lui, mais... ça fait longtemps que je l'attendais ce titre. Les émotions, il n'y a pas besoin de faire des gros discours. Il n'y a pas de mots. Je suis si fier de l'ensemble de l’équipe, du comportement et de l'état d'esprit depuis le début de ces Jeux. Cette piste est exigeante de par son profil. Il fallait accepter ce défi et on est resté calme, on a fait beaucoup de travail en amont et les gars ont été récompensés. ‘Lolo’ répond toujours présent sur les grands rendez-vous depuis quelques temps. C'est juste phénoménal, c'est énorme !»

Entraîneur des slalomeurs suisses Julien Vuignier

«Ça fait partie des plus beaux jours de ma vie en sport. J'y croyais, parce que le tracé convenait à Loïc et je l'ai vu relâcher comme rarement en deuxième manche. On a beaucoup discuté, il avait déjà beaucoup de choses dans les mains et ne pouvait plus que se lancer. Ça fait six courses dans les grands événements de suite, Mondiaux et JO, qu’il fait une médaille. Six de suite, c'est un truc de malade ! On ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. De nombreux facteurs sont entrés en compte : il s'est bien préparé et la santé va bien. Il a aussi fait cette première médaille avec un peu de chance au combiné, ça lui a enlevé beaucoup de pression. Il y a tout qui a roulé ensuite.»

Archive sur les JO