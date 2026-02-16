  1. Clients Privés
«On se réjouit énormément» L’or olympique et un heureux événement pour Loïc Meillard !

Nicolas Larchevêque, à Bormio

16.2.2026

Quelques minutes après sa médaille d’or en slalom aux Jeux olympiques, Loïc Meillard a confirmé qu’il allait devenir papa pour la première fois dans ces prochains mois.

Zoé Chastan et Loïc Meillard (ici aux Mondiaux à Saalbach en 2025) attendent leur premier enfant.
Zoé Chastan et Loïc Meillard (ici aux Mondiaux à Saalbach en 2025) attendent leur premier enfant.
KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Bormio

16.02.2026, 16:58

La rumeur circulait dans l’air de Bormio depuis quelques jours, elle est désormais officielle : Loïc Meillard, sacré lundi champion olympique de slalom, va devenir papa ! Le skieur d’Hérémence et sa compagne Zoé Chastan, responsable communication du ski alpin masculin, attendent leur premier enfant pour cet été.

JO 2026 - Ski alpin. Fin en apothéose : Loïc Meillard sacré champion olympique de slalom !

JO 2026 - Ski alpinFin en apothéose : Loïc Meillard sacré champion olympique de slalom !

«On se réjouit énormément et ça montre aussi qu'à côté du ski, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi une vie à côté et ça on en profite au maximum», a expliqué le triple médaillé de ces Jeux de Milan-Cortina quelques minutes après sa victoire.

Ce dernier a reconnu qu’il ne s’était pas encore posé la question sur la façon dont il allait jumeler sa vie de sportif de haut niveau et son nouveau rôle de père. «Ça viendra comme ça viendra. On trouvera les solutions en temps voulu et on profitera du chemin qu'il y aura à parcourir», a ajouté Loïc Meillard, doublement aux anges.

JO 2026 - Ski alpin. 8 médailles, 4 en or : un bilan historique pour l'équipe de Suisse masculine !

JO 2026 - Ski alpin8 médailles, 4 en or : un bilan historique pour l'équipe de Suisse masculine !

