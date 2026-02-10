  1. Clients Privés
JO 2026 – Patinage artistique Constat en demi-teinte pour Britschgi après le programme court

ATS

10.2.2026 - 23:12

Lukas Britschgi s'est qualifié pour le programme libre à la faveur de sa 19e place au programme court. Malgré une chute, le Suisse a atteint 80,87 points, à 27,29 unités du leader provisoire Ilian Malinin.

Keystone-SDA

10.02.2026, 23:12

Le champion d'Europe 2025 mais récent 4e lors de l'édition 2026, a chuté en début de programme en tentant l'une de ses figures les plus compliquées, un quadruple boucle piqué. Arrivé avec pour objectif un top 8 synonyme de diplôme olympique, celui qui a terminé 6e de Mondiaux en 2024 devra combler les 7,83 points qui le séparent du rang occupé pour l'heure par l'Américain Andrew Torgashev.

JO 2026 - Patinage artistique. Avec Malinin en figure de proue, les USA conquièrent l’or par équipes

JO 2026 - Patinage artistiqueAvec Malinin en figure de proue, les USA conquièrent l’or par équipes

Dans le haut du classement, le Français Adam Siao Him Fa, troisième provisoire, a été le premier concurrent de la soirée à dépasser la barre des 100 points avec 102,55 unités. Mais il n'a rien pu faire face à l'Américain Ilia Malinin, double champion du monde en titre, qui a été noté 108,16 points, devançant le Japonais Yuma Kagiyama, médaillé d'argent aux JO de Pékin en 2022, et ses 103,7 points.

Constat en demi-teinte pour Britschgi après le programme court