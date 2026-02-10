Constat en demi-teinte pour Britschgi après le programme court

Lukas Britschgi s'est qualifié pour le programme libre à la faveur de sa 19e place au programme court. Malgré une chute, le Suisse a atteint 80,87 points, à 27,29 unités du leader provisoire Ilian Malinin.

Keystone-SDA ATS

Le champion d'Europe 2025 mais récent 4e lors de l'édition 2026, a chuté en début de programme en tentant l'une de ses figures les plus compliquées, un quadruple boucle piqué. Arrivé avec pour objectif un top 8 synonyme de diplôme olympique, celui qui a terminé 6e de Mondiaux en 2024 devra combler les 7,83 points qui le séparent du rang occupé pour l'heure par l'Américain Andrew Torgashev.

Dans le haut du classement, le Français Adam Siao Him Fa, troisième provisoire, a été le premier concurrent de la soirée à dépasser la barre des 100 points avec 102,55 unités. Mais il n'a rien pu faire face à l'Américain Ilia Malinin, double champion du monde en titre, qui a été noté 108,16 points, devançant le Japonais Yuma Kagiyama, médaillé d'argent aux JO de Pékin en 2022, et ses 103,7 points.