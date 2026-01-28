  1. Clients Privés
JO 2026 - Patinage artistique «Bon pour moi d’avoir essuyé un revers» : Britschgi philosophe

ATS

28.1.2026 - 10:01

Malgré son échec aux récents Européens où il a manqué de peu une médaille (4e), Lukas Britschgi voit le verre à moitié plein. Il vise un diplôme aux Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

Lukas Britschgi lors de son programme aux Championnats d’Europe.
Lukas Britschgi lors de son programme aux Championnats d’Europe.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 10:01

28.01.2026, 16:25

Certains voient généralement le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. Lukas Britschgi appartient sans aucun doute à cette dernière catégorie. La semaine dernière, lors des Championnats d'Europe à Sheffield, il a manqué le podium de seulement 1,37 point, après une performance en dessous de ses capacités, notamment dans le programme libre.

Européens de patinage artistique. Lukas Britschgi, un chocolat au goût de la déception

Européens de patinage artistiqueLukas Britschgi, un chocolat au goût de la déception

Pourtant, Britschgi n'était «que dans une certaine mesure» déçu, car il préfère voir le bon côté des choses. «Malgré une performance loin d'être idéale, j'ai réussi à décrocher la 4e place, ce qui, objectivement, est très bien», a ainsi déclaré le Schaffhousois de 27 ans à Keystone-ATS.

Lukas Britschgi a également apprécié le fait d'avoir obtenu la note la plus élevée pour l'expression artistique dans le programme court et la deuxième note la plus élevée dans le libre, ce qui est d'autant plus remarquable compte tenu de ses erreurs techniques. «C'est donc motivant de voir que mes deux programmes sont appréciés malgré les erreurs et qu'ils plaisent aux juges», estime-t-il.

La situation dans son ensemble

Britschgi ne voit pas seulement le verre à moitié plein, il voit aussi plus loin que le bout de son nez. «Je suis honnête: je ne pensais pas monter sur le podium avec un tel programme libre. Je suis presque plus heureux pour le troisième (le Tchèque Georgii Reshtenko, ndlr). Il n'est certes pas le meilleur patineur, mais il a déjà présenté des programmes très, très solides sur le plan technique. Si je m'étais hissé en tête avec autant d'erreurs, je ne me serais pas senti tout à fait à l'aise. Mais bien sûr, je n'aurais pas dit non à une médaille de bronze.»

Patinage artistique. Programme court maîtrisé, Britschgi sixième provisoire

Patinage artistiqueProgramme court maîtrisé, Britschgi sixième provisoire

Le champion d'Europe 2025 a également pris du recul: «J'ai été quelque peu gâté par mes performances des saisons précédentes et j'ai presque toujours pu atteindre mon meilleur niveau. Que cela n'ait pas été le cas cette fois-ci, c'est humain.» La pression liée à son sacre de 2025 a aussi joué un rôle. Ses propres attentes étaient forcément plus élevées en 2026.

«J'étais assez tendu dans les deux programmes. J'ai certes besoin d'une certaine tension, mais j'en voulais trop, surtout dans le programme court. C'est pourquoi je pense qu'il est bon pour moi d'avoir essuyé un revers», explique le Schaffhousois, qui espère que cela réduira ses attentes et qu'il pourra à nouveau mieux se concentrer sur ses programmes, sans trop réfléchir.

Ses deuxièmes Jeux

Cependant, Lukas Britschgi s'est également fixé un objectif ambitieux pour les Jeux olympiques de Milan, à savoir obtenir un diplôme. Pour cela, il devra se hisser dans le top 8. Il est conscient que, compte tenu de la forte concurrence, tout ne dépend pas que de lui.

«Si tout le monde patine sans commettre d'erreur, ce sera difficile», explique Britschgi, qui a prouvé que c'était possible lors des Championnats du monde 2024. Il avait alors réalisé la meilleure performance de sa carrière avec 274,09 points, terminant à une belle 6e place.

Patinage artistique. Lukas Britschgi monte sur le podium au NHK Trophy

Patinage artistiqueLukas Britschgi monte sur le podium au NHK Trophy

Britschgi participe pour la deuxième fois aux Jeux après 2022 (23e place). Même s'il a trouvé son séjour à Pékin «mega cool» malgré les restrictions liées au Covid et qu'il n'a pas vécu l'expérience de manière aussi négative que beaucoup d'autres, il est bien sûr très heureux de pouvoir désormais vivre des Jeux olympiques normaux et assister à d'autres compétitions.

Mais avant cela, il lui reste encore beaucoup de travail à faire à son centre d'entraînement d'Oberstdorf pour retrouver davantage de confiance dans le domaine technique. «Je ne rajeunis pas et je remarque déjà que tout ne devient pas plus facile. Il faut toujours plus d'efforts pour maintenir ce niveau.»

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent aux palmarès des médailles.

22.01.2026

Après son titre en 2025

Lukas Britschgi: «Je n'ai jamais vécu un tel accueil»

Lukas Britschgi: «Je n'ai jamais vécu un tel accueil»

Le tout nouveau champion d'Europe de patinage artistique, Lukas Britschgi, a été accueilli mardi par des fans en liesse au Hallenstadion de Zurich. Dans une interview accordée à Keystone-SDA, le Schaffhousois de 26 ans révèle ce qu'un tel accueil signifie pour lui, la suite de son parcours et les objectifs qu'il s'est fixés pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Lukas Britschgi est le seul Suisse à avoir remporté le titre européen chez les hommes. Même le double champion du monde Stéphane Lambiel n'a pas réussi à monter sur la plus haute marche du podium. Il a remporté trois fois la médaille d'argent.

04.02.2025

