Paras 2026 «Risque pour la vie humaine trop important» : l'unique athlète iranien renonce

Arthur Rappaz

6.3.2026

Le seul para-athlète iranien engagé aux Jeux de Milan Cortina est contraint de renoncer à sa participation, a annoncé vendredi le Comité paralympique international (IPC). La guerre au Moyen-Orient l'empêche de se rendre en Italie.

Drapeau national iranien placé à côté d'un bâtiment endommagé près de la place Ferdowsi après une frappe aérienne dans le centre de Téhéran le 03 mars 2026 (Illustration).
Drapeau national iranien placé à côté d'un bâtiment endommagé près de la place Ferdowsi après une frappe aérienne dans le centre de Téhéran le 03 mars 2026 (Illustration).
KEYSTONE
,

Agence France-Presse, Keystone-ATS

06.03.2026, 15:25

06.03.2026, 15:38

Aboulfazl Khatibi Mianaei, 23 ans, devait s'aligner sur deux épreuves de para-ski de fond. «En raison du conflit en cours, le double paralympien de Pyeongchang 2018 et Pékin 2022 ne peut pas se rendre en Italie en toute sécurité», a annoncé l'IPC dans un communiqué diffusé à quelques heures de la cérémonie d'ouverture dans les Arènes de Vérone (20h00).

«C'est vraiment décevant pour le sport mondial et surtout pour Aboulfazl Khatibi Mianaei qu'il ne puisse pas se rendre en toute sécurité à ses troisièmes Jeux paralympiques d'hiver à Milan Cortina 2026», a regretté Andrew Parsons, président du Comité international.

Proche-Orient. Frappes sur l'Iran et le Liban, la banlieue sud de Beyrouth se vide

Proche-OrientFrappes sur l'Iran et le Liban, la banlieue sud de Beyrouth se vide

Les Jeux débutent vendredi par une cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, presque une semaine jour pour jour après le début des bombardements israélo-américains visant la capitale Téhéran et d'autres sites iraniens.

L'Iran a riposté par des tirs de missile contre Israël et les Etats du Golfe qui abritent des bases américaines. Les affrontements meurtriers en étaient vendredi à leur septième jour.

Risque trop important

«Depuis le début du conflit samedi, l'IPC et le comité d'organisation ont travaillé sans relâche en coulisses avec le comité iranien et la fédération nationale de ski pour trouver des routes alternatives afin d'assurer un passage en toute sécurité à la délégation iranienne», a souligné Parsons.

«Make Iran Great Again». Trump exige la capitulation et s’invite dans l’avenir de l’Iran

«Make Iran Great Again»Trump exige la capitulation et s’invite dans l’avenir de l’Iran

Mais «le risque pour la vie humaine est trop important», a ajouté le président brésilien de l'IPC. L'absence contrainte de Khatibi Mianaei signifie que le drapeau iranien ne sera pas présent vendredi soir lors de la cérémonie d'ouverture.

Le nombre de nations représentées lors des dix jours de compétitions dans six disciplines différentes (para-ski alpin, para-biathlon, para-ski de fond, para-snowboard, para-hockey sur glace et curling fauteuil) passe de même de 56 à 55.

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

