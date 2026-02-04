  1. Clients Privés
Hintermann apaise la polémique «Ma réaction n’était pas acceptable, je suis désolé»

Clara Francey

5.2.2026

Quelques heures après avoir vertement critiqué ses entraîneurs au sujet du processus de sélection pour la descente olympique, prévue samedi à Bormio, Niels Hintermann a fait son mea culpa sur Instagram.

Rédaction blue Sport

05.02.2026, 00:07

05.02.2026, 00:08

Frustré par le choix des entraîneurs suisses de ne pas soumettre Alexis Monney à une qualification interne pour la descente olympique, contrairement à lui et à Stefan Rogentin, Niels Hintermann avait laissé éclater sa colère mercredi après-midi dans l’aire d’arrivée de Bormio, après le premier entraînement. Dans la soirée, le spécialiste suisse de vitesse s’est saisi de son compte Instagram afin de présenter ses excuses et tenter d’éteindre la polémique.

«C’est incompréhensible». Niels Hintermann enrage et tacle ses coaches et Alexis Monney !

«C’est incompréhensible»Niels Hintermann enrage et tacle ses coaches et Alexis Monney !

«Une fois de plus, je me suis laissé emporter par mes émotions… À l’arrivée, je n’ai pas su contrôler mes sentiments. Mes émotions étaient sincères, mais ma réaction n’était pas acceptable. Je suis sincèrement désolé. Je tiens à clarifier une chose : à aucun moment je n’ai envié Alexis Monney ou Stefan Rogentin. Bien au contraire. Je n’ai aucun sentiment négatif ou hostile à leur égard : nous sommes coéquipiers et je respecte pleinement leurs performances. Ils méritaient et méritent amplement leur place sur la grille de départ», écrit d’abord le Zurichois de 30 ans.

Avant de poursuivre : «J’ai toujours pensé que je devrais me battre pour une place lors des qualifications, mais dans une autre configuration. Cela m’a déstabilisé, mais cela ne justifie pas ma réaction. Je suis passionné par ce sport, parfois peut-être un peu trop. Mais au final, je ne suis qu’un être humain, qui ne fait pas toujours tout parfaitement. J’assume mes erreurs et je tiens à m’excuser une nouvelle fois pour mon comportement. Merci pour votre compréhension et votre soutien indéfectible, cela compte énormément pour moi et me donne de la force. Maintenant, regardons vers l’avenir, donnons ensemble le meilleur de nous-mêmes et remettons le sport et l’esprit olympique au centre de nos préoccupations. Signé, votre Niels un peu sanguin.»

Reste à savoir si cet épisode restera sans incidence sur la préparation des Suisses.

