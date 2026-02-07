  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Franjo von Allmen est champion olympique de descente !

Clara Francey

7.2.2026

Franjo von Allmen n'a pas failli le jour J. Le Bernois est devenu champion olympique de descente samedi à Bormio, un an après son titre mondial dans la discipline. Marco Odermatt (4e) et Alexis Monney (5e) ont en revanche manqué le coche dans la première épreuve des ces JO 2026.

Keystone-ATS

07.02.2026, 12:51

07.02.2026, 14:36

Sa démonstration réalisée six jours plus tôt dans la descente de Coupe du monde de Crans-Montana n'avait donc rien d'une illusion. Franjo von Allmen a survolé les débats samedi sur la piste du Stelvio pour succéder à un autre Bernois, Beat Feuz, au palmarès de la descente olympique.

Descente de Crans-Montana. Tout bonnement incroyable : Von Allmen récidive son exploit de l’an dernier !

Descente de Crans-MontanaTout bonnement incroyable : Von Allmen récidive son exploit de l’an dernier !

Parti avec le dossard 8 sous un beau soleil, Franjo von Allmen a ainsi mis une claque au chrono réalisé par Marco Odermatt qui s'était élancé juste avant. Il a pris les commandes avec 0''70 d'avance sur le Nidwaldien et 0''75 sur Alexis Monney, lequel était parti avec le dossard no 6.

Fantastique Franjo von Allmen, sacré champion olympique de descente !

Fantastique Franjo von Allmen, sacré champion olympique de descente !

A Bormio, le Bernois de 24 ans a maîtrisé la Stelvio de bout en bout pour s’offrir le Graal olympique.

07.02.2026

L'attente fut ensuite forcément longue pour Franjo von Allmen, 36 concurrents étant au départ. Il a pu se détendre lorsque l'Italien Giovanni Franzoni a franchi la ligne avec le 2e temps, à 0''20, et surtout lorsque son principal outsider Dominik Paris a pris la 3e place (à 0''50).

Les Italiens se contenteront certainement de ces deux médailles, qui leur permettent de lancer de manière quasi parfaite leurs Jeux. Côté suisse, la joie de Franjo von Allmen, cinquième Helvète sacré champion olympique de descente après Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988), Didier Défago (2010) et Feuz, tranchera avec la déception de ses compères.

Marco Odermatt vit ainsi sa deuxième grosse désillusion de l'hiver, après avoir dû se contenter de la 2e place de la descente de Coupe du monde de Kitzbühel. Il cherchera à se reprendre en super-G et en géant. Alexis Monney a quant à lui payé cash une grosse faute commise sur le haut du parcours, qui l'a rejeté à 0''77 de von Allmen après 32'' de course...

Descente de Kitzbühel. «Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

Descente de Kitzbühel«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium - Gallery
Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium - Gallery. Giovanni Franzoni, Franjo von Allmen et Dominik Paris posent avec leurs médailles.

Giovanni Franzoni, Franjo von Allmen et Dominik Paris posent avec leurs médailles.

Photo: KEYSTONE

Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium - Gallery. Sur la Stelvio, Franjo von Allmen a sorti le grand jeu samedi.

Sur la Stelvio, Franjo von Allmen a sorti le grand jeu samedi.

Photo: KEYSTONE

Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium - Gallery. La déception de Marco Odermatt, en «chocolat» en descente.

La déception de Marco Odermatt, en «chocolat» en descente.

Photo: AFP

Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium - Gallery. Alexis Monney avait le masque après sa descente.

Alexis Monney avait le masque après sa descente.

Photo: KEYSTONE

Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium - Gallery. Giovanni Franzoni s'est paré d'argent samedi.

Giovanni Franzoni s'est paré d'argent samedi.

Photo: AFP

Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium - Gallery. Dominik Paris avait la tête basse après son passage, mais il saura se satisfaire du bronze.

Dominik Paris avait la tête basse après son passage, mais il saura se satisfaire du bronze.

Photo: KEYSTONE

