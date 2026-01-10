  1. Clients Privés
Hockey sur glace Malgré «la saleté et le bordel», la patinoire de Milan sera «prête»

ATS

10.1.2026 - 08:55

Après des mois de retard et d'inquiétude quant à son achèvement dans les temps, la patinoire accueillant les matches de hockey sur glace des Jeux olympiques (6-22 février) sera «prête» à temps à Milan. De gros détails restent toutefois à régler.

La patinoire accueillant les matches de hockey sur glace des JO sera «prête» à temps à Milan.
La patinoire accueillant les matches de hockey sur glace des JO sera «prête» à temps à Milan.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.01.2026, 08:55

«Il n'y a absolument aucune chance» que la patinoire ne soit pas «prête» pour le début de la compétition début février, a assuré vendredi le directeur sportif du CIO Pierre Ducrey lors d'une conférence de presse dans l'enceinte même de la patinoire.

«Il y avait des inquiétudes il y a quelques mois, mais depuis ma dernière visite il y a une semaine, je suis un petit peu plus confiant», a de son côté souligné le président de la Fédération internationale Luc Tardif, dans une interview à l'AFP.

JO 2026. «Je suis confiant, tout sera prêt à temps» - Luc Tardif se veut rassurant

JO 2026«Je suis confiant, tout sera prêt à temps» - Luc Tardif se veut rassurant

«Il y a encore des finitions, il y a plein de choses à faire, mais il y a encore trois semaines, dans une configuration où ça va être plus facile pour les entreprises» d'intervenir, sans évènement sportif, a-t-il ajouté.

Un trou dans la glace a provoqué une interruption pendant le match inaugural faisant office de test vendredi soir, mais l'expert de la glace des JO, Don Moffatt, a assuré via un porte-parole du comité d'organisation que c'était normal dans le cas d'une première utilisation.

«Troisième match»

L'Arena Santagiulia doit accueillir 33 matches au total lors des prochains Jeux d'hiver. Mais le retard pris par le chantier avait contraint les organisateurs à déplacer un événement test prévu en décembre vers la patinoire secondaire des Jeux, qui doit notamment accueillir le patinage de vitesse, dans le grand parc d'expositions de Rho, à l'ouest de Milan.

4 Dragons, pas de Rochette. Patrick Fischer a tranché : découvrez la sélection suisse pour les JO !

4 Dragons, pas de RochettePatrick Fischer a tranché : découvrez la sélection suisse pour les JO !

De vendredi à dimanche, Santagiulia accueille des rencontres du championnat italien de première division et de la Coupe d'Italie. Trois matches devaient s'enchaîner samedi, comme pendant les journées olympiques.

Dans les gradins, Luc Tardif va «regarder comment la glace évolue», «surtout pour le troisième match, parce que ce troisième match est toujours le plus important, c'est le ‘prime time’», a-t-il indiqué.

La NHL scrute

Vendredi, le match inaugural opposait les «brochets» de Kaltern aux «bouledogues» de Varese. Des ouvriers en gilet jaune descendaient des gradins alors que les joueurs commençaient à s'entraîner. «C'est un peu sale et en ‘bordel’, mais ça a l'air pas mal», s'est réjoui le directeur sportif des «brochets», Armin Ambach.

Les joueurs de la NHL doivent participer aux Jeux pour la première fois depuis 2014. Mais, le mois dernier, Bill Daly, commissaire-adjoint de la NHL, a prévenu que les joueurs de la puissante ligue pourraient encore être retirés des listes en raison de préoccupations sur la surface de jeu.

Hockey sur glace. La NHL «prudemment optimiste» sur la patinoire des JO à Milan

Hockey sur glaceLa NHL «prudemment optimiste» sur la patinoire des JO à Milan

Des représentants de la NHL assistent d'ailleurs aux évènements ce week-end, et la qualité de la glace a satisfait leur expert, selon Pierre Ducrey.

Le quartier fait l'objet d'un immense projet d'urbanisme comprenant des bureaux et des logements, et les accès routiers ne seront pas prêts pour les Jeux, tout comme le tramway qui devait arriver jusque-là. Il n'y pas de parking, et de grands bus font la navette jusqu'au métro les jours de match.

Le hockey propose parmi les billets les moins chers des Jeux, à partir de 35 euros, tandis que les billets pour le match comptant pour la médaille d'or chez les hommes commencent à 450 euros, ou jusqu'à 10'500 euros (hors taxes) dans le carré VIP. Qui n'était pas encore terminé vendredi.

