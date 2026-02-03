Malgré une rupture totale du ligament croisé, Lindsey Vonn courra à Cortina !

  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Malgré sa grave blessure, Lindsey Vonn courra à Cortina !

Clara Francey

3.2.2026

L'Américaine Lindsey Vonn (41 ans) participera bien aux Jeux olympiques de Milan - Cortina. Elle skiera malgré une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Descente de Crans-Montana : Lindsey Vonn chute lourdement

Descente de Crans-Montana : Lindsey Vonn chute lourdement

La skieuse Lindsey Vonn a lourdement chuté vendredi lors de descente de Crans-Montana, dernière étape de la Coupe du monde à une semaine des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

30.01.2026

Agence France-Presse

03.02.2026, 16:08

03.02.2026, 17:08

«J'ai confiance dans le fait que je pourrais courir dimanche (jour de la descente olympique, NDLR)», a expliqué Vonn, l'une des stars attendues de ces Jeux, lors d'une conférence de presse à Cortina d'Ampezzo. L'Américaine s'est blessée vendredi en chutant lourdement lors de la descente de Crans-Montana.

Chute à Crans-Montana. Le rêve olympique de Lindsey Vonn s’est-il brisé en Valais ?

Chute à Crans-MontanaLe rêve olympique de Lindsey Vonn s’est-il brisé en Valais ?

Déséquilibrée à la réception d'un saut, la championne a chuté, puis a glissé sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être stoppée par des filets de sécurité. Après une longue pause, elle a pu rallier l'aire d'arrivée sur ses skis, avant d'annoncer qu'elle était blessée au genou gauche sans donner plus de précisions.

Avec une attelle

«Lors de ma chute à Crans-Montana, je me suis complétement rompu mon ligament antérieur croisé, je me suis abimé le ménisque, on ne sait pas si c'est dû à la chute elle-même», a-t-elle détaillé. «Nous avons fait beaucoup de soins, nous avons consulté des médecins, je suis allée à la salle et aujourd'hui, j'ai skié, mon genou tient bon, je me sens forte», a poursuivi la championne olympique 2010 de descente qui a précisé qu'elle porterait une attelle.

«Je ne suis pas dans la situation dans laquelle j'aurais aimé être, mais je serai au départ (...) C'est dur pour moi de perdre confiance en moi, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive», a insisté Vonn qui avait été victime d'une blessure similaire avant les JO 2014 auxquels elle n'avait pas pu participer.

Vonn a indiqué qu'elle ne savait pas si elle allait prendre au combiné par équipes le 8 février et au super-G le 12 février: «Mon intention est de courir toutes ces courses, mais on en saura plus après la descente».

Prothèse en titane

Lindsey Vonn est revenue à la compétition spécialement pour les JO 2026 qui se déroulent sur l'«Olimpia delle Tofane», l'une des ses pistes préférées. Elle s'y est imposée à douze reprises durant sa carrière sur un total de 84 victoires en Coupe du monde.

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Vous vous demandez où auront lieu les Jeux d’hiver ? Découvrez les sites olympiques de Milan, répartis entre la ville et les régions alpines, où se dérouleront les principales compétitions.

15.01.2026

L'Américaine, quadruple lauréate du globe de no 1 mondiale, avait mis un terme à sa carrière en 2019, en raison notamment de douleurs insupportables au genou droit, plusieurs fois blessé. Mais après la poste d'une prothèse en titane, la skieuse de Vail a fait l'hiver dernier à la surprise générale un retentissant retour à la compétition.

Cette saison, Vonn a disputé neuf courses, en a remporté deux et n'a jamais quitté le podium sauf lors du super-G de St Moritz (4e) et à Crans-Montana donc.

Descente de Zauchensee. Lindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

Descente de ZauchenseeLindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

