Malorie Blanc sur Lindsey Vonn «Elle a joué et j'ai énormément de respect pour elle»

ATS

8.2.2026 - 15:46

Pour sa première descente olympique, Malorie Blanc a pris la 19e place à plus de 2''50 de Breezy Johnson. Un peu frustrée, la Valaisanne est tout de même reconnaissante. Interview.

Malorie Blanc dans l'aire d'arrivée de la descente olympique à Cortina. 
Malorie Blanc dans l'aire d'arrivée de la descente olympique à Cortina. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.02.2026, 15:46

Malorie, on vous sent heureuse, mais quand même un peu frustrée, non?

«Oui, c'est vrai. Je suis venue ici pour acquérir de l'expérience. Mais au final, je suis une athlète, et mon objectif est d'aller le plus vite possible. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de risques, mais au final je suis quand même contente d'être là. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir la chance de pouvoir courir sur cette piste tellement belle.»

Le dossard no 1 était plutôt un désavantage, non?

«Au final, on ne peut pas choisir. On avait déjà couru deux fois sur cette piste et je me suis dit que ce serait marrant. J'ai pris ça comme un défi positif et je me suis dit que je ne devais pas trop réfléchir. De toute façon je devais courir et c'était spécial. Et maintenant j'ai un joli numéro de dossard à ramener chez moi.»

C'est quand même spécial d'ouvrir les Jeux à 22 ans avec le dossard no 1?

«Spécial et agréable, c'était vraiment un honneur pour moi. J'étais un peu nerveuse, mais dans le bon sens du terme. Les émotions se mélangent un peu, mais je ressens aussi un peu la fatigue de la semaine dernière. Je dois juste être un peu patiente avec moi-même.»

En finissant quatrième Suissesse de cette descente, pas sûr que vous participiez au combiné par équipe?

«J'en ai très envie, mais au final je dois être honnête et rester réaliste si je ne suis pas retenue. Je devais aller plus vite si je voulais absolument me qualifier. Ce n'est pas moi qui décide, attendons de voir ce que les entraîneurs vont décider. Mais je comprendrais leur décision.»

Dernière question, qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu Lindsey Vonn tomber?

«C'est dommage, elle était dans une position très bizarre et je me suis dit que ça n'augurait rien de bon. J'étais aussi un peu déçue pour elle, parce qu'on n'a pas pu voir ce dont elle aurait été capable. Je pense qu'elle aurait été rapide. Elle a joué et j'ai énormément de respect pour elle, tout en espérant qu'elle ira bien.»

