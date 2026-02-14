  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Marco Odermatt : des JO réussis mais au goût d'inachevé

ATS

14.2.2026 - 16:42

Leader incontesté de la Coupe du monde, Marco Odermatt repart de Bormio avec trois médailles mais aucune en or. Même si le bilan est excellent, le Nidwaldien doit sûrement nourrir un sentiment d'inachevé.

Marco Odermatt repart de Bormio avec trois médailles mais aucune en or.
Marco Odermatt repart de Bormio avec trois médailles mais aucune en or.
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 16:42

Quatrième (en descente), 2e, 3e et 2e, Marco Odermatt n'a pas à rougir de ses performances en Valteline. Pour n'importe quel skieur, ce bilan de deux médailles d'argent et une de bronze serait magnifique. Pour le patron de la Coupe du monde, en revanche, repartir sans médaille d'or après huit victoires en Coupe du monde cet hiver a quelque chose de frustrant.

Comme il l'expliquait après sa médaille de bronze en Super-G, les attentes ne viennent pas des supporters ou des coaches, mais bien de lui-même. «Quand tu portes le dossard rouge dans trois disciplines et que tu es en lice pour remporter trois petits globes, tu t'attends à pouvoir briguer l'or», disait-il sans arrogance. Lors des deux dernières saisons, Odermatt a enlevé les globes du géant, du Super-G et de la descente en plus du gros globe du général. Et cette saison, il est parti pour réussir la même chose.

JO 2026 - Ski alpin. HISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze

JO 2026 - Ski alpinHISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze

Faire la fête pour décompresser

Mais une fois le géant terminé, l'athlète de Buochs était plutôt content de ses JO. «Je suis très heureux, a-t-il confié. Et aussi, d'une certaine manière, que ce soit enfin terminé. Les JO sont terminés pour moi et je suis très content d'avoir remporté trois médailles et une 4e place. J'ai participé à toutes les courses, j'ai pu montrer ce que je valais. Je n'ai pas toujours été à 100%, mais toujours à 99%, et c'est un résultat incroyable.»

Plutôt bon vivant, Odi a décidé de se lâcher un peu et de relâcher la pression. «Aujourd'hui (samedi), je vais certainement faire la fête, a-t-il promis. Ce fut une longue semaine, ou plutôt deux longues semaines sans vraiment faire la fête, en étant toujours à la recherche du prochain défi. Maintenant que c'est fini, je vais en profiter.»

On ne connaît pas encore précisément le programme du Nidwaldien. Mais les prochaines courses sont prévues sur la Kandahar à Garmisch à la fin du mois avec un premier entraînement de la descente le jeudi 26 février avec une descente le samedi 28 et un Super-G le dimanche 1er mars.

JO 2026 - Ski alpin. Braathen écrit l’histoire, deux nouvelles médailles pour la Suisse !

JO 2026 - Ski alpinBraathen écrit l’histoire, deux nouvelles médailles pour la Suisse !

