Marco Odermatt et Cie dithyrambiques sur Lindsey Vonn

«Elle nous inspire tous»: les stars du ski alpin masculin se sont montrés admiratifs, mercredi à Bormio, au sujet de Lindsey Vonn, qui prendra le départ dimanche de la descente des JO 2026 de Milan-Cortina malgré une rupture totale d'un ligament croisé du genou gauche.

Lindsey Vonn suscite l’admiration chez ses homologues masculins. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«C'est l'une des plus grandes de tous les temps. Elle est revenue de tellement de blessures et a réussi tellement de retours incroyables. J'espère qu'elle pourra courir dimanche et gagner une médaille», a souligné Marco Odermatt, quadruple vainqueur sortant de la Coupe du monde, en zone mixte après le premier entraînement officiel sur la célèbre Stelvio.

«Ici il y en a quelques uns qui courent sans ligament croisé, y compris dans mon équipe, mais le faire une semaine seulement après l'accident est juste incroyable. Elle nous inspire tous», a insisté l'Autrichien Vincent Kriechmayr, double champion du monde de la descente et du super-G en 2021. «Je suis un grand fan, la manière avec laquelle elle se consacre à son sport, en donnant tout, c'est juste fabuleux. Je lui souhaite le meilleur», a-t-il ajouté.

Vonn, 41 ans, annoncée comme l'une des superstars de la quinzaine olympique italienne après son retentissant «come-back» au plus haut niveau après cinq années d'une retraite qu'elle croyait définitive, s'est gravement blessée vendredi à Crans-Montana lors de la dernière descente avant les Jeux.

L'Américaine souffre notamment d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche, elle qui avait pu revenir à la compétition la saison dernière après la pose d'une prothèse en titane au genou... droit.

Les doutes de Dominik Paris

«Sa chute n'était pas belle à voir. J'espère qu'elle pourra skier sans risquer une nouvelle blessure», a encore commenté l’Italien Dominik Paris, champion du monde du super-G en 2019. Lui-même a vécu une expérience similaire et s'interroge.

«Une année, j'avais prévu de courir à Kitzbuhel après m'être rompu le ligament croisé antérieur la veille mais le jour de la course, j'ai vite compris que ce ne serait pas possible. Il faut voir. Elle a été souvent blessée, elle sait comment gérer ça. Mais j'espère qu'elle ne fait pas une bêtise en prenant le départ.»

Le descendeur américain Ryan Cochran-Siegle, meilleur temps du premier entraînement jeudi, a lui jugé qu'il «faudra compter» avec sa compatriote. «C'est une athlète incroyable, une personne incroyable avec un mental inoxydable. Ne vous y méprenez pas: elle reste certainement une menace pour ses concurrentes dimanche» à Cortina.