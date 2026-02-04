  1. Clients Privés
«Elle nous inspire tous» Marco Odermatt et Cie dithyrambiques sur Lindsey Vonn

Nicolas Larchevêque

4.2.2026

«Elle nous inspire tous»: les stars du ski alpin masculin se sont montrés admiratifs, mercredi à Bormio, au sujet de Lindsey Vonn, qui prendra le départ dimanche de la descente des JO 2026 de Milan-Cortina malgré une rupture totale d'un ligament croisé du genou gauche.

Lindsey Vonn suscite l’admiration chez ses homologues masculins.
KEYSTONE
KEYSTONE

Agence France-Presse

04.02.2026, 14:45

«C'est l'une des plus grandes de tous les temps. Elle est revenue de tellement de blessures et a réussi tellement de retours incroyables. J'espère qu'elle pourra courir dimanche et gagner une médaille», a souligné Marco Odermatt, quadruple vainqueur sortant de la Coupe du monde, en zone mixte après le premier entraînement officiel sur la célèbre Stelvio.

«C’est incompréhensible». Niels Hintermann enrage et tacle ses coaches et Alexis Monney !

«C’est incompréhensible»Niels Hintermann enrage et tacle ses coaches et Alexis Monney !

«Ici il y en a quelques uns qui courent sans ligament croisé, y compris dans mon équipe, mais le faire une semaine seulement après l'accident est juste incroyable. Elle nous inspire tous», a insisté l'Autrichien Vincent Kriechmayr, double champion du monde de la descente et du super-G en 2021. «Je suis un grand fan, la manière avec laquelle elle se consacre à son sport, en donnant tout, c'est juste fabuleux. Je lui souhaite le meilleur», a-t-il ajouté.

Vonn, 41 ans, annoncée comme l'une des superstars de la quinzaine olympique italienne après son retentissant «come-back» au plus haut niveau après cinq années d'une retraite qu'elle croyait définitive, s'est gravement blessée vendredi à Crans-Montana lors de la dernière descente avant les Jeux.

L'Américaine souffre notamment d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche, elle qui avait pu revenir à la compétition la saison dernière après la pose d'une prothèse en titane au genou... droit.

JO 2026 - Ski alpin. Malgré une rupture totale du ligament croisé, Lindsey Vonn courra à Cortina !

JO 2026 - Ski alpinMalgré une rupture totale du ligament croisé, Lindsey Vonn courra à Cortina !

Les doutes de Dominik Paris

«Sa chute n'était pas belle à voir. J'espère qu'elle pourra skier sans risquer une nouvelle blessure», a encore commenté l’Italien Dominik Paris, champion du monde du super-G en 2019. Lui-même a vécu une expérience similaire et s'interroge.

«Une année, j'avais prévu de courir à Kitzbuhel après m'être rompu le ligament croisé antérieur la veille mais le jour de la course, j'ai vite compris que ce ne serait pas possible. Il faut voir. Elle a été souvent blessée, elle sait comment gérer ça. Mais j'espère qu'elle ne fait pas une bêtise en prenant le départ.»

Le descendeur américain Ryan Cochran-Siegle, meilleur temps du premier entraînement jeudi, a lui jugé qu'il «faudra compter» avec sa compatriote. «C'est une athlète incroyable, une personne incroyable avec un mental inoxydable. Ne vous y méprenez pas: elle reste certainement une menace pour ses concurrentes dimanche» à Cortina.

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver n’ont cessé d’évoluer. Nouveaux sports, disciplines disparues, et innovations spectaculaires : retour sur l’évolution des JO d’hiver.

27.01.2026

